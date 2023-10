Lavori di manutenzione su Via San Martino a Faenza, divieto di transito

Per lavori di manutenzione alla sede stradale nel comune di Faenza, via San Martino, nelle giornate di oggi e domani, sarà chiusa al transito nella fascia oraria dalle 8 alle 18.

Il divieto di transito vale per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza. Il traffico, sia in entrata che in uscita da Faenza, verrà deviato su via Santa Lucia (tratto evidenziato in verde nella mappa allegata). Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento con la segnaletica temporanea di cantiere. Per le modifiche alla viabilità è stata adottata una specifica ordinanza. In caso di maltempo le date di esecuzione lavori potrebbero essere modificate.