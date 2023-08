Lavori di potenziamento della centrale idrica

Sono in corso i lavori Hera di ristrutturazione e potenziamento della centrale idrica in via Antica Popilia a Ravenna. La centrale è di fondamentale importanza per la distribuzione dell’acqua potabile al centro urbano e alle località della parte nord-occidentale del Comune di Ravenna: nell’impianto del Gruppo Hera di via Antica Popilia sono infatti presenti serbatoi in grado di accumulare fino a 6.000.000 di litri di acqua con una portata pari a circa 450 litri al secondo, una quantità di acqua in grado di riempire due autocisterne al minuto. Nella attuale manutenzione, per garantire la continuità dell’erogazione di acqua il Gruppo Hera ha programmato i lavori di ammodernamento in due fasi. La prima fase in corso di attuazione prevede interventi di ammodernamento e potenziamento, che consistono nella sostituzione delle elettropompe con altre di nuova concezione in grado di fornire prestazioni energetiche migliori, con un risparmio energetico di circa il 30%, a tutto vantaggio dell’ambiente. Grazie alla sostituzione delle elettropompe sarà possibile dismettere l’uso del serbatoio pensile della capacità di circa 800mila litri, che sarà demolito successivamente, il cui mantenimento avrebbe richiesto un oneroso intervento di adeguamento sismico-funzionale. L’investimento complessivo di Hera è di 600mila euro.