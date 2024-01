Lavori di potenziamento della rete idrica

Hera sta procedendo con i lavori di posa di nuove condotte idriche per potenziare la rete acquedottistica lungo le vie Nullo Baldini e via Guglielma, fino all’abitato di Chiesanuova.

L’intervento, iniziato i primi di dicembre, prevede la posa di una condotta in Pvc in via Nullo Baldini per una lunghezza complessiva di 340 metri e lungo la via Guglielma per una lunghezza di 1.200 metri. Le nuove condotte permetteranno di aumentare la portata, l’efficienza e la funzionalità della rete, con conseguente eliminazione delle perdite. La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di febbraio di quest’anno.

"Si tratta di un intervento importante per migliorare l’efficienza della rete acquedottistica e ridurre gli sprechi - ha sottolineato la sindaca Paola Pula –. Dopo la messa in sicurezza del potabilizzatore, si tratta di un ulteriore miglioramento delle nostre infrastrutture idriche, importanti anche pensando a un futuro dove l’acqua sarà sempre più preziosa".