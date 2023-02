Lavori fatti, ora i rincari Altri 936 euro per gli infissi

I lavori sono già stati fatti l’anno scorso: 47mila euro per ’manutenzione infissi sulle vie d’esodo negli edifici scolastici comunali’. Niente di straordinario: l’intervento era stato affidato ancora nel novembre del 2021 alla ditta Ivano Rossi di Lugo. Poi c’è stata la guerra in Ucraina, l’aumento delle materie prime, l’inflazione, i rincari: un mondo che si è capovolto e che ha cambiato le carte in tavola anche per i lavori pubblici. E così ora, a cantiere finito, il Comune verserà altri 936 euro e 57 centesimi alla ditta per compensare l’aumento dei prezzi. Una piccola cifra per le casse di un ente come Palazzo Merlato, ma la vicenda è esemplificativa delle difficoltà (e talvolta dei paradossi) che stanno affrontando in questi mesi gli uffici dei Comuni a causa dell’adeguamento dei prezzi. Anche perché per ogni ricalcolo serve carta e burocrazia: il procedimento impiega forze ed energie, oltre al denaro.

All’interno del documento di Palazzo Merlato che riporta la novità e riassume la faccenda, pubblicato nei giorni scorsi nell’albo pretorio del Comune di Ravenna, si legge infatti che "per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021" ed eseguiti "dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati".

Il riferimento è infatti ai prezzari redatti dalla Regione su disposizioni del governo per compensare l’aumentato costo delle materie prime, con un ricalcolo al rialzo che in questi mesi ha portato le amministrazioni a cercare nuovi fondi e a rivedere molti appalti già assegnati, con un notevole dispendio di energie e di burocrazia.

sa.ser