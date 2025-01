Lavori finiti: riapre il palazzo di Teodorico

Stanno volgendo al termine i lavori in corso al Palazzo di Teodorico (foto), chiuso da ormai quattro mesi (precisamente dal 17 settembre) per interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Il Palazzo di Teodorico tornerà ad essere accessibile al pubblico da questo lunedì, il 13 gennaio, e sarà aperto ogni lunedì mattina, dalle 8.30 alle 13.30 (l’ultimo ingresso è sempre in programma alle 13.15).

In occasione della riapertura, questo lunedì, a partire dalle 9, ci saranno delle visite guidate a Palazzo Teodorico.