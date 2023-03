"Lavori in casa? Ci pensiamo noi"

Amadei Costruzioni di Faenza è nata nel 2007 da una idea di Silvio Amadei. Ristrutturare il bagno o la cucina? Imbiancare casa o costruire una parete di cartongesso? Rivestire un pavimento, sostituire delle piastrelle o cambiare il piatto di un box doccia? Per lavori di muratura della casa, dell’azienda o del negozio, a Faenza e nel circondario, Amadei Costruzioni è la soluzione ideale. "Per 30 anni – ha spiegato il titolare Silvio Amadei – ho lavorato alla Cmc di Faenza, fino ad entrare nel cda. È lì che, fin da quando avevo 14 anni, ho imparato l’arte. Dopodiché ho deciso di mettermi in proprio". La ristrutturazione dell’abitazione impone molta responsabilità: "Vivere nella casa perfetta – ha proseguito Amadei – è il sogno di ognuno di noi. Come lavoriamo? Prima di effettuare le demolizioni, si procede all’installazione del cantiere con argano elettrico, quadro di cantiere e alla copertura delle parti condominiali e private non interessate dagli interventi. Una ristrutturazione completa dell’appartamento prevede interventi su pareti, pavimenti, impianti, serramenti. Come prima cosa si procede con la demolizione di pareti, pavimenti e rivestimenti da sostituire. Successivamente si provvede alla realizzazione dei nuovi impianti idraulici, alla creazione di un nuovo impianto a gas certificato, con tubazioni a norma. Si procede quindi alla realizzazione dell’impianto elettrico, attraverso la posa di nuove canaline per l’alloggiamento dei fili elettrici, con le scatole di derivazione debitamente posizionate, salvavita e interruttori magnetotermici per gli elettrodomestici. Terminati gli impianti, si continua con l’esecuzione dei massetti e la posa del pavimento in tutto l’appartamento. Successivamente, si rivestono le pareti, nello specifico del bagno e della cucina. Infine, si effettua l’imbiancatura finale e il montaggio di porte e finestre. Vengono ovviamente tutte le certificazioni degli impianti eseguiti a regola". La ristrutturazione del bagno è fra i servizi offerti da Amadei Costruzioni.

"Il bagno – prosegue – è di certo uno dei locali maggiormente soggetti a usura. Prendersene cura è fondamentale per non scontrarsi con problematiche che spesso non sono solo di carattere estetico. I lavori per la ristrutturazione completa del bagno procedono attraverso diverse fasi. Rimossi tutti i sanitari, vengono demoliti pavimenti e rivestimenti per eseguire le nuove tubazioni. A lavoro ultimato, si procede all’intonacatura ed al rifacimento del massetto. Successivamente, il piastrellista procederà con la posa di rivestimenti e pavimenti. In ultimo verranno installati i nuovi sanitari, allacciati alle colonne di carico e scarico".

Amadei Costruzioni è anche rifacimento tetti: "Un controllo periodico – ha aggiunto il titolare – e la costante manutenzione, possono rivelarsi fondamentali. Attraverso l’utilizzo di macchine da lavoro all’avanguardia, effettuiamo qualsiasi tipo di lavorazione con estrema professionalità e serietà". Ma vengono realizzate anche ristrutturazione antisismiche: "Esistono vari tipi d’intervento – ha concluso Amadei – per una ristrutturazione antisismica. L’attenzione è focalizzata sui solai, sull’ancoraggio della struttura, sulla scelta di materiali di qualità e sul consolidamento delle fondamenta. Gli interventi più importanti ed efficaci prevedono l’installazione di tiranti, intonaco strutturale armato, isolatori sismici, cordoli di sicurezza solai e cucitura con nastri metallici pretesi".