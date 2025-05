Lavori in corso, cambia la viabilità

Due interventi comporteranno la chiusura e il divieto di sosta in alcune vie di Faenza. Dalle 7 di domani fino alle 20 di venerdì, o comunque fino al completamento dei lavori, in viale Baccarini verrà istituito il divieto di transito con chiusura stradale dall’incrocio con via Manzoni fino al civico 60. Lungo tutto il viale dall’incrocio con via Manzoni fino alla fine della via, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle 7 alle 12 di domani, o comunque fino al termine dei lavori, inoltre, in via Mura Gioco del pallone sarà vietato il transito con chiusura della strada dall’incrocio con corso Matteotti fino a quello con via Ceonia. Nella stessa via Mura Gioco del pallone, dall’incrocio con corso Matteotti fino a via Ceonia, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Inoltre, sarà istituito un doppio senso di circolazione dal civico 19 fino all’incrocio con corso Matteotti, esclusivamente per i residenti.