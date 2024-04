Lavori in corso Garibaldi, cambia la viabilità

Per lavori di rifacimento segnaletica orizzontale in corso Garibaldi, fra l’incrocio di viale IV Novembre e quello di via della Valle/via Caldesi, oggi e domani, o comunque fino al termine dei lavori è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli su entrambe i lati della carreggiata di corso Garibaldi nel tratto compreso fra l’incrocio di viale IV Novembre/viale delle Ceramiche e quello di via della Valle/via Caldesi. Divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli nella controstrada di corso Garibaldi lato Forlì nel tratto compreso fra il semaforo di corso Garibaldi e via della Valle.