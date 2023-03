Lavori in corso per costruire i carri Casola pronta per la Festa di Primavera

Dopo lo slittamento a giugno causa Covid del 2022, la Festa di Primavera di Casola Valsenio ritorna nel solco della tradizione con la sfilata diurna dei carri allegorici nel pomeriggio del 25 aprile e la notturna il 30 aprile. Quest’ultima non è una replica, ma una sfilata in cui i carri appaiono completamente diversi. La sfilata notturna, nata nel 2007 come appendice della diurna per sfruttare di più il lavoro di mesi e mesi, è sempre più apprezzata dal pubblico. Nel pomeriggio in piena luce la visione dei carri si perde sullo sfondo di case ed alberi, invece la notte il carro si staglia nel buio, catturando l’attenzione del pubblico grazie a musiche appropriate e a luci sapienti che esaltano le figure nella loro plastica immobilità.

Nell’area cantiere dei carri svettano già le strutture interne di pali e traversine dei tre carri delle società Nuova Peschiera, Extra e Sisma, che da alcuni anni hanno dato vita all’Associazione ’Carri aps’ che, insieme alla Pro Loco, organizza la manifestazione . Allo scheletro di legno saranno fissati pannelli di cartongesso e, nella parti curve, graticci ricoperti di gesso. Sopra ad ognuno una ventina di figuranti in pose statiche proporrà alla piazza, come avviene da 120 anni fa, temi seri, temi di pensiero che spaziano dalla storia alla politica, fino ai problemi della società attuale proponendo una propria visione e soluzione. Temi che sempre più riflettono le tematiche giovanili, grazie al ringiovanimento dei costruttori, provenienti anche da altre località.

"Negli ultimi due anni – spiega Bruno Boni, presidente della Pro Loco e della Carri aps (foto in basso a destra) – è stato fatto un notevole passo avanti riguardo alla sicurezza e alla valorizzazione dei nostri carri. Dopo un corso sulla sicurezza per i costruttori, le società sono state dotate di attrezzi e impalcature nel rispetto delle norme. Anche per le sfilate sono stati presi accorgimenti per assicurare un divertimento sicuro a figuranti e pubblico, al quale abbiamo facilitato la ‘lettura’ dei carri con l’inserimento in un’unica pubblicazione delle tre relazioni. Abbiamo divulgato e valorizzato i carri come opera d’ingegno con l’iscrizione nell’albo regionale dei carnevali storici e a Carnevalia alla quale aderiscono anche Viareggio, Venezia ed altri. È vero che i carri casolani sono ‘seri’, ma la loro origine è carnevalesca perché un tempo la sfilata si svolgeva per la Mezzaquaresima, un giorno di Carnevale inserito a metà Quaresima".

Beppe Sangiorgi