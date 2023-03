Lavori in corso sull’Adriatica Da oggi chiuse alcune corsie

Anas ha programmato gli interventi di sostituzione delle barriere poste nei pressi del viadotto Faentina, sulla strada statale 16 Adriatica, nel tratto noto come Tangenziale di Ravenna. I lavori prevedono la sostituzione completa delle barriere antilancio, finalizzate ad evitare la caduta accidentale di oggetti o materiale dalla sede stradale sulla sottostante linea ferroviaria. Da oggi, per consentire l’esecuzione degli interventi in piena sicurezza, saranno provvisoriamente chiuse al traffico le corsie di marcia della SS 16 dal km 148,200 al km 149,300, mentre resteranno fruibili le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni. La parziale modifica alla circolazione sarà attiva fino al termine degli interventi, entro mercoledì 15 marzo.