Lavori in piazza XIII Giugno:: "Troppi disagi e costi lievitati"

"Costi triplicati per una soluzione che poteva essere adottata da tempo per evitare anche i disagi che si sono trascinati fino ad ora". Il consigliere comunale di ‘Per la Buona Politica’, Silvano Verlicchi, torna su ’piazza XIII Giugno’ dopo l’annuncio della riapertura del cantiere a inizio 2024. Lo ha detto il Comune a seguito della variazione di bilancio di 2 milioni di euro approvata nell’ultima seduta del consiglio comunale che ha permesso di destinare al rifacimento dell’area 687.000 euro. Risorse comunali, quindi, che in precedenza il governo locale non avevano inteso utilizzare per aspettare lo sblocco della famosa fidejussione di 450.000 euro ferma dall’inizio della causa legale intentata contro la società costruttrice.

Il costo della piazza oggi ammonta a 1.400.000 euro, sui quali gravano anche gli adeguamenti di prezzo applicati negli anni che dal 2009, data di inizio dei lavori, si sono susseguiti. Secondo Verlicchi, a quella cifra va aggiunto anche altro. "I costi affrontati dal Comune per le spese legali ed i piccoli interventi di ripristino ammontano ad oggi a 121.777,13 euro. A questi – continua – vanno aggiunte le spese causate a terzi per lo stato di dissesto della Piazza". Un conto che non smette di generare voci, oltre a quelle che si sono rincorse nel tempo per annunciare l’avvio di cantieri mai aperti. "Nel luglio 2018,in una assemblea di consulta di decentramento del quartiere di Lugo Nord aperta al pubblico – ricorda Verlicchi – l’assessore ai lavori pubblici Casamento fornì spiegazioni ai presenti circa le ragioni delle criticità e aggiornava sullo stato dei lavori consistenti nella fresatura delle dune pericolose e affermava ‘che si sarebbe atteso l’intervento definitivo rimandandolo al momento della escussione della fideiussione bancaria e della risoluzione della causa legale’. Quindi concludeva affermando che non si sarebbero utilizzati denari comunali per rifare una piazza il cui ripristino competeva ad altri". C’è stata evidentemente "una volontà politica di non intervenire quando il ripristino avrebbe avuto costi molto inferiori" sottolinea Verlicchi. "Ora, a distanza di tempo, i costi di smaltimento e i prezzi per la sistemazione, non solo della pavimentazione, ma per il rifacimento di tutti i sottoservizi sono, assicura Verlichi, " decisamente triplicate". La piazza, come Buona Politica sostiene da anni, va rifatta. Ma, conclude Verlicchi, "non risulta che l’Amministrazione abbia ricercato fonti di finanziamento alternative, dalla Regione, dallo Stato, dai fondi PNRR. Il ricorso all’avanzo di bilancio sarebbe stato possibile anche negli anni trascorsi, come anche il ricorso al credito, strada percorsa dall’amministrazione per finanziare altre opere pubbliche. Ci auguriamo che si ponga fine a questa triste vicenda e che il Comune, dalle cause in corso da tempo, ne esca vincitore a pieno titolo nell’esclusivo interesse pubblico".

Monia Savioli