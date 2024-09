Lavori in scuole ed edifici pubblici. Mezzo milione per la ‘Martiri Fantini’

L’Amministrazione comunale di Cervia ha approvato e finanziato interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole e negli edifici pubblici comunali per un importo complessivo di 600 mila euro.

Per quanto riguarda la scuola elementare ‘Martiri Fantini’ di Cervia si tratterà di interventi di ripristino murario, completamento sostituzione infissi, adeguamento normativo. Questi lavori completano quelli già realizzati negli anni precedenti che riguardavano la messa in sicurezza della palestra e la sostituzione infissi nelle aule per un importo di 500 mila euro.

Nella scuola elementare di Castiglione di Cervia sarà completato il ripristino delle murature esterne, in quella ‘Mazzini’ di Milano Marittima sarà effettuata la manutenzione straordinaria della facciata dell’edificio di prima costruzione.

Nel capitolo edifici pubblici sono previsti lavori alla biblioteca comunale. In particolare sarà installato un impianto di condizionamento raffrescante in tutto il primo piano, per migliorare l’utilizzo degli ambienti anche in periodi estivi molto caldi. Nel palazzo comunale, invece, saranno ripristinati l’intonaco e la tinteggiatura della facciata nord, in accordo con la Soprintendenza. Alla caserma dei carabinieri di Savio saranno rifatti gli infissi dopo interventi precedenti di migliorie. Alla palestra a Milano Marittima, adiacente al circolo tennis in via Jelenia Gora, si procederà invece con un risanamento prospetto e una parziale sostituzione degli infissi.

"Continua così l’impegno dell’Amministrazione comunale di Cervia per il miglioramento dei propri edifici, in particolare delle scuole comunali – afferma l’assessore al patrimonio e ai lavori pubblici Mirko Boschetti –. Sono opere di manutenzione ed efficientamento rilevanti, non si tratta di interventi sporadici, ma investimenti costanti nella cura di strutture pubbliche, che necessitano di condizioni adeguate alle esigenze delle diverse utenze. In particolare tengo a sottolineare l’investimento per il nuovo impianto di condizionamento della biblioteca di Cervia che, soprattutto con l’aumento delle temperature estive, dovuto al cambiamento climatico, è divenuto un intervento non più prorogabile e fondamentale".