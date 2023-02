Lavori in via Celle, modifiche

Da martedì a lunedì 27 febbraio, dalle 7 alle 18, a Faenza il tratto di via Celle compreso tra la via Emilia e via Ospitalacci sarà interessato da un intervento di manutenzione e rifacimento del manto stradale. Per consentire i lavori verranno apportate modifiche alla viabilità. Martedì 21 e mercoledì 22 febbraio, via Celle sarà chiusa, tranne per i residenti e per i mezzi di soccorso, tra la sp 66 ‘Celle-Ospitalacci’ fino a via Sant’Orsola. Mercoledì 22, chiusura di via Celle (anche in questo caso ad esclusione dei residenti) da via Sant’Orsola alla via Emilia Ponente. Venerdì 27, chiusura di via Celle tra via Sant’Orsola fino alla via Emilia Ponente eccetto per i residenti.