Lavori in via San Giovanni Bosco. Cambia la viabilità da oggi a venerdì

Prosegue l’intervento di riqualificazione stradale in via San Giovanni Bosco, in centro storico, con la seconda fase dei lavori di asfaltatura della strada, che è in programma da oggi a venerdì, salvo eventuali proroghe dovute alle condizioni meteo avverse o ad altre esigenze di cantiere.

Durante questo periodo, nella fascia oraria dalle 7 alle 18, sarà istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via Comandini e via Diamante Torelli, dove sarà in vigore anche il divieto di sosta permanente con rimozione forzata. Per garantire la circolazione alternativa, sarà temporaneamente sospesa la Zona a traffico limitato in via Zuffe e in via Torricelli (nel tratto compreso tra via Zuffe e via Manfredi), così come sarà sospesa l’area pedonale di via Marescalchi nel tratto tra via Torricelli e piazza Martiri della Libertà, a eccezione delle mattine di mercato (martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 14).

Nel corso dei lavori, vista l’eccezionalità, sarà inoltre consentita la circolazione in senso contrario al normale flusso veicolare in via San Giovanni Bosco (tra via Comandini e via Torricino) e in via Torricino, dove sarà obbligatorio dare precedenza e svoltare a destra su via Diamante Torelli. Ai residenti e ai frontisti delle vie interessate sarà comunque garantito il transito nelle fasce orarie serali e notturne, dalle 18 alle 7, nonché per l’intera giornata del sabato e della domenica.