La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortalePremi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvionePensionato star social
Acquista il giornale
CronacaLavori in via San Giovanni Bosco. Cambia la viabilità da oggi a venerdì
21 ott 2025
DAMIANO VENTURA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Lavori in via San Giovanni Bosco. Cambia la viabilità da oggi a venerdì

Lavori in via San Giovanni Bosco. Cambia la viabilità da oggi a venerdì

Prosegue l’intervento di riqualificazione stradale in via San Giovanni Bosco, in centro storico, con la seconda fase dei lavori di...

Prosegue l’intervento di riqualificazione stradale in via San Giovanni Bosco, in centro storico, con la seconda fase dei lavori di...

Prosegue l’intervento di riqualificazione stradale in via San Giovanni Bosco, in centro storico, con la seconda fase dei lavori di...

Prosegue l’intervento di riqualificazione stradale in via San Giovanni Bosco, in centro storico, con la seconda fase dei lavori di asfaltatura della strada, che è in programma da oggi a venerdì, salvo eventuali proroghe dovute alle condizioni meteo avverse o ad altre esigenze di cantiere.

Durante questo periodo, nella fascia oraria dalle 7 alle 18, sarà istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via Comandini e via Diamante Torelli, dove sarà in vigore anche il divieto di sosta permanente con rimozione forzata. Per garantire la circolazione alternativa, sarà temporaneamente sospesa la Zona a traffico limitato in via Zuffe e in via Torricelli (nel tratto compreso tra via Zuffe e via Manfredi), così come sarà sospesa l’area pedonale di via Marescalchi nel tratto tra via Torricelli e piazza Martiri della Libertà, a eccezione delle mattine di mercato (martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 14).

Nel corso dei lavori, vista l’eccezionalità, sarà inoltre consentita la circolazione in senso contrario al normale flusso veicolare in via San Giovanni Bosco (tra via Comandini e via Torricino) e in via Torricino, dove sarà obbligatorio dare precedenza e svoltare a destra su via Diamante Torelli. Ai residenti e ai frontisti delle vie interessate sarà comunque garantito il transito nelle fasce orarie serali e notturne, dalle 18 alle 7, nonché per l’intera giornata del sabato e della domenica.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DegradoSicurezza urbana