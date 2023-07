Lavori inutili per la mentalità di un tempo

Secondo la mentalità di un tempo "u j è du lavùr ch’u s’pò fê d’mânc d’fêi", ci sono due lavori che si può fare a meno di fare. Cominciando da "fis-cê a l’ebi", fischiare ai bovini all’abbeveratoio per stimolarne la bevuta quando sono gli animali che vi provvedono da soli. Altro atto inutile è "pighê la tësta cvând t’e’ mulê la pala" (piegare la testa quando si è lanciata la palla). Nel gioco delle bocce c’è chi sceglie l’accosto, un lancio di precisione che ha l’obiettivo di far arrivare la boccia il più vicino possibile al boccino. In tal caso qualcuno, dopo il lancio, piega la testa, accompagnando il rotolamento della boccia in modo sempre più accentuato, man mano che si avvicina al pallino, quasi a volerla spingere, ma oramai è andata.