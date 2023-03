"Lavori, le varie fasi sono da rivedere"

Proseguono come da progetti i lavori di riqualificazione e ammodernamento all’ospedale di Faenza. Più di un cantiere è ancora aperto e se prima della scorsa estate erano in via di conclusione molte delle migliorie previste, oggi, impiantistica e corpi illuminanti sono stati definitivamente sostituiti e si dovrà continuare con la realizzazione dei due collegamenti verticali esterni nel cortile della Magnolia e nella zona San Giuliano, che prevedono da una parte l’installazione di un ascensore, e dall’altra la nuova scala. Al netto dell’aumento dei prezzi delle materie prime però "devono essere ridefinite le varie fasi dell’opera – spiega il direttore del presidio ospedaliero Davide Tellarini –, che dovrebbe essere rifinanziata perché i prezzi sono stati aggiornati. A breve ne dovremmo avere conferma. Adesso si stanno completando i due collegamenti verticali nel cortile della Magnolia e del cortile Muratori dell’area San Giuliano. Il prossimo anno poi è previsto il consolidamento sismico della vecchia palazzina della geriatria". All’interno, nello scalone monumentale, sono già ben visibili i pannelli di vetro montati per la messa in sicurezza della struttura, e finalizzati a valorizzare la storicità dello scalone stesso: "La parte interna, con la protezione dello scalone monumentale è già completata. Abbiamo fatto anche qualche piccolo lavoro interno propedeutico alla rimodulazione dei posti letto. Dovrà essere realizzata ora la parte esterna".

Nel frattempo sono in corso valutazioni circa la riorganizzazione degli ambienti. "Entro l’estate, mi auguro, dovremo approntare un piano specifico – prosegue Tellarini –. Ci sono aree che devono essere riprogettate al di là della riorganizzazione delle degenze. Un piano che serve anche a noi come azienda perché l’ultima progettualità è stato fatta dieci anni fa e inevitabilmente qualcosa deve essere rivisto, in special modo per la parte ambulatoriale". Tra queste la pediatria che "dovrà essere risistemata in virtù dei collegamenti verticali – prosegue il direttore –. Poi il reparto dovrà essere oggetto di riallocazione. Era previsto sorgesse in un’area sopra la geriatria, ma sono in corso valutazioni che potrebbero prevedere qualcosa di diverso".