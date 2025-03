"Lavori necessari, ma troppo lunghi"

"La chiusura di via Bonifica prima – racconta Sandra Casadio, titolare dell’edicola del paese – e di via Stradone poi non hanno giovato a noi commercianti di Porto Fuori. Già di per sé è fatica sbarcare il lunario, con queste complicazioni siamo molto provati. Poi, ovviamente, capisco che questi siano interventi da fare: in via Bonifica, per andare al mare, sono morte diverse persone. Urgeva una messa in sicurezza, la strada era stretta e da anni si cercava di fare questa pista ciclabile, e anche il ponte di via Stradone era da tempo che andava sistemato. Fare un intervento dopo l’altro, però, sicuramente ha avuto ripercussioni sulla località. I lavori si sono fermati per le feste di Natale, avrebbero potuto andare dritti per finire prima".