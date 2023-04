Lavori negli anni duemila Il Comune deve a Hera 450mila euro

Il Comune di Faenza corrisponderà a Hera la somma di 450mila euro rateizzati nelle annualità 2023-2026 in funzione dell’importo ancora da saldare per l’esecuzione di lavori svolti nei primi anni duemila. Alla stipula del contratto tra la municipalità e la società per azioni, relativa alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel periodo compreso 2003-2012 vennero infatti previsti una serie di "interventi iniziali" per un totale complessivo di 1 milione e 500 mila euro, che il comune avrebbe dovuto corrispondere in dieci rate annuali da 150mila euro ciascuna. Nel 2021 però il totale versato in sette rate ammontava a poco più di 1 milione di euro, e pertanto, lo scorso ottobre il comune aveva presentato alla società Hera Luce Srl una proposta di rateizzazione per l’importo rimanente così composta: 100mila euro nell’annualità 2023, 150mila euro nel 2024 e altrettanti nel 2025, infine 50mila euro nell’annualità 2026. La proposta, che in base all’accordo originario non prevedeva la maturazione di interessi, è stata accettata dalla società nel mese di febbraio. Così la giunta faentina, per ottemperare alle obbligazioni contrattuali nuovamente rimodulate, ha approvato nei giorni scorsi la delibera con cui si autorizza l’utilizzo di 100mila euro, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio 2023-2025 nella parte investimenti, e della somma di 150mila euro per le annualità 2024 e 2025, a fronte delle obbligazioni contrattuali. Il progetto di efficientemente energetico dell’illuminazione pubblica iniziato tra il 2003 e il 2004 aveva visto l’installazione di nuovi punti luce in trenta strade della città, nonchè l’adeguamento degli impianti esistenti in altre parti della città.