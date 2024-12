Lavori negli impianti sportivi. Interventi per quasi 150mila euro

In arrivo i contributi erogati dal Comune di Cervia a copertura dei diversi interventi di manutenzione straordinaria che interessano i principali impianti sportivi del territorio: in totale quasi 150mila euro. Questi interventi, infatti, sono di norma a carico dell’amministrazione comunale e non ai soggetti che hanno in uso e in gestione gli impianti stessi. Per quanto riguarda lo stadio comunale dei Pini G. Todoli di Milano Marittima - in gestione e in uso all’associazione Cervia United Asd - è stato erogato un contributo di 10.000 euro. A causa dell’esposizione agli agenti atmosferici e delle condizioni d’uso si è creata una generale situazione di ammaloramento, in particolare del tappeto erboso del campo da calcio centrale, per il quale si rendono necessari interventi come fornitura e posa in opera di sabbia e concimazione.

Contributi in arrivo anche per il palazzetto dello Sport di Pinarella, attualmente dato in gestione e in uso all’associazione Hellas Basket Cervia. Quest’ultima ha fatto presente che nell’impianto e nelle aree di pertinenza del centro sportivo, a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici e alle condizioni d’uso, si è creata una generale situazione di ammaloramento di alcune strutture per le quali si rende necessario eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria e di miglioria tra i quali la sostituzione di due porte d’ingresso con serramenti in alluminio a taglio termico complete di maniglione antipanico, la sostituzione di uno dei boiler per la produzione di acqua calda sanitaria e il ripristino delle aperture dei finestroni sul tetto. Il Comune di Cervia ha dunque erogato un contributo economico pari a 37.600 euro.

Ci sono poi 9.900 euro in arrivo anche per la piscina comunale che si trova a Pinarella – impianto sportivo affidato in gestione all’associazione Nuova Sportiva a.r.l., la quale aveva segnalato la necessità, tra le varie, di sostituire la tubazione ammalorata, coibentare le nuove tubazioni e ripristinare parte della guaina ammalorata del tetto, dove ci sono infiltrazioni. Per il centro sportivo Le Roveri di Cannuzzo - in gestione e in uso all’associazione Grama – sono stati erogati 35mila euro per interventi significativi tra i quali: il ripristino degli spogliatoi con la sostituzione di tre porte, il ripristino dell’impianto termoidraulico e dei servizi wc e docce, l’intervento di messa in sicurezza e messa a norma dell’illuminazione e interventi di potature straordinarie di alcuni alberi.

Altri 45mila euro serviranno a coprire le esigenze straordinarie del centro sportivo Brian Filipi di Pinarella – in gestione e in uso all’associazione Junior Calcio Cervia – per il rifacimento della recinzione dell’impianto e della rete perimetrale del campo esterno d’allenamento, il ripristino della rete del campo in sintetico e la realizzazione della pavimentazione nello stradello e in parte del parcheggio. Infine, 7.000 euro andranno all’associazione polisportiva 2000 Calcio per il centro sportivo Malva Nord, che necessita del rifacimento di una parte della recinzione e di tre nuovi fari a led per il campo di calcio.

Ilaria Bedeschi