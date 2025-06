Lavori nei parcheggi in centro. Piazza Mameli chiusa tutta l’estate. Cantiere anche in largo Giustiniano

Lunedì chiude il parcheggio di piazza Mameli. Resterà inaccessibile per tutta l’estate: la riapertura è prevista a settembre, ovvero al termine di lavori per renderlo più verde. Sarà inevitabilmente un periodo di disagi per gli automobilisti abituati a lasciare il veicolo in zona, ma anche per i fruitori del centro e della stazione.

I lavori in piazza Mameli fanno parte di un progetto che coinvolge otto luoghi in tutto il comune (gli altri sono il parco Piccioni di Savio, il parco fluviale di via Galilei, il parco Siboni di Grattacoppa, il parco di Santerno, il giardino Vittime di Hiroshima di Sant’Alberto, l’ex caserma Alighieri e il parcheggio di Punte Alberete) per rendere la città più ’green’ grazie a un finanziamento complessivo di 1 milione e 100mila euro dal Pnrr. Nei 1.500 metri quadrati di piazza Mameli, dove ora sono disposti 41 posti auto a pagamento, l’asfalto attuale verrà sostituito con quello drenante per rendere la superficie permeabile all’acqua e inoltre un sistema di raccolta della pioggia permetterà di riutilizzarla. Verranno installate due colonnine per le auto elettriche e inseriti alcuni elementi verdi, che ora mancano. Il numero di posti auto rimarrà comunque quasi invariato: solo due andranno persi.

A breve, entro metà mese, si partirà anche con i lavori di riqualificazione del parcheggio di largo Giustiniano: serviranno quattro mesi e mezzo per completare il cantiere. In questo caso non verrà chiusa tutta l’area di sosta, ma i lavori verranno portati avanti "in quattro fasi successive che prevedono l’interdizione a rotazione di parti dello stesso – si legge in una nota di Azimut –, in modo da rendere sempre fruibili all’utenza una parte del parcheggio".

In questo caso si tratta di lavori da 655mila euro di cui 600mila da parte della Soprintendenza (e i restanti 55mila dal Comune) e si prevede che serviranno 7 mesi per completarli. L’intervento comprende una riorganizzazione dei posti auto per una migliore disposizione dei parcheggi, il rifacimento e l’implementazione della segnaletica orizzontale e verticale, la creazione di un attraversamento pedonale che taglierà trasversalmente l’area, la realizzazione di marciapiedi e cordoli e la sistemazione a prato delle aree verdi perimetrali, con pozzetti per lo scolo dell’acqua piovana. Allo stesso modo le colonnine per la ricarica di auto elettriche passeranno da una a due e verrà predisposta, a livello impiantistico, l’installazione in futuro della videosorveglianza.

Uno dei capitoli più importanti del progetto riguarda poi l’aumento dei punti di illuminazione nel parcheggio: attualmente sono presenti cinque lampioni sulle mura e altri due vicino all’accesso all’area pedonale. Al termine del cantiere si aggiungeranno 21 pali dell’illuminazioni con due lampade ciascuno. L’impianto sarà anche efficiente dal punto di vista energetico.

Sara Servadei