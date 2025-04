Lavori nelle strade alluvionate. Nell’estate al via la riasfaltatura. Sei cantieri per oltre 2 milioni

via Fossa, via dei Granatieri, via della Produzione, via Fossa Coccolia, via Minarda, via dell’Orso. Strade di campagna o periferiche situate in zone molto diverse del territorio (via Fossa si trova in zona Castiglione, via dei Granatieri a Fornace Zarattini, via della Produzione e via dell’Orso tra Pilastro e Roncalceci, via Minarda nei pressi di San Pietro in Trento e via Fossa Coccolia vicino a San Pietro in Vincoli), ma tutte accomunate da un evento: l’alluvione di maggio 2023. Tutte e sei infatti sono state allagate, in maniera più o meno grave: il caso peggiore tra questi è sicuramente quello di via dei Granatieri a Fornace Zarattini, dove per giorni c’è stato un metro e mezzo d’acqua. E ora tutte queste strade fanno parte dello stesso ’pacchetto’ di lavori: "Sono una parte degli interventi urgenti che abbiamo richiesto dopo l’alluvione del maggio 2023 e che sono stati convertiti in lavori finanziati con i fondi del Pnrr – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. È un modo per integrare i lavori che servono, che sono tantissimi. Entro il 30 giugno dobbiamo avere terminato la progettazione e affidato gli interventi. Contiamo di terminare anche questi cantieri, oltre agli altri già annunciati, entro il 2025".

Il riferimento è a un altro pacchetto di interventi più corposo che conteneva 19 opere per 11 milioni e mezzo: già l’estate scorsa era partito il cantiere per la ricostruzione del ponte di via Pugliese. In altri casi entro il 2024 era prevista la fine dell’attività di progettazione, con la speranza di poter concludere il cantiere entro quest’anno.

Tornando invece ai lavori sulle sei strade periferiche finanziate dal Pnrr, si tratta in tutti i casi di lavori di riasfaltatura. La spesa ammonta in totale a 2 milioni e 93.500 euro, di cui 420mila euro per via Fossa, 215mila euro per via dei Granatieri (la cifra comprende anche lo stradello fino a via Faentina), 325.500 euro per via della Produzione e via Fossa Coccolia, 456mila euro per via Minarda e 650mila euro per via dell’Orso.

sa.ser