Ravenna, lavori al passaggio a livello di via Candiano: come cambia la viabilità

Ravenna, 3 settembre 2025 – A Ravenna da lunedì 8 a sabato 13 settembre, Rete Ferroviaria Italiana (società della infrastrutture del Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori al passaggio a livello di via Candiano. L’attività, programmata in ottemperanza a quanto disposto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa) per i passaggi a livello di questa tipologia, consiste nella sostituzione delle attuali semibarriere con barriere intere e nel conseguente adeguamento degli apparati.

Obiettivo della modifica è la riduzione del rischio di attraversamenti indebiti dei binari da parte di pedoni e automezzi. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, sarà necessaria la temporanea chiusura del passaggio a livello al traffico ciclo-pedonale e stradale. Non ci sarà alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni. Un’apposita segnaletica informerà gli utenti della strada della modifica della viabilità richiesta al Comune e oggetto di apposita ordinanza.

Strade chiuse e modifiche della viabilità

Per tutta la durata dei lavori verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via Alberoni, nel tratto compreso tra viale Santi Baldini e il passaggio a livello; il divieto di transito in via Candiano, nel tratto compreso tra via Darsena e il passaggio a livello, per tutti i veicoli eccetto i residenti e quelli al servizio di persone invalide dirette allo stallo personalizzato; il divieto di transito in viale Pallavicini per tutti i veicoli nella corsia preferenziale in direzione sud; il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto gli autobus, nello svincolo di collegamento tra piazzale Aldo Moro e via Candiano (antistante il piazzale).

Per raggiungere la stazione ferroviaria i veicoli provenienti da via Darsena e via Trieste potranno seguire il percorso di circonvallazione piazza D’armi, circonvallazione canale Molinetto, via Cesarea, viale Santi Baldini e viale Pallavicini. I veicoli provenienti da viale Santi Baldini per raggiungere via Trieste e circonvallazione piazza D’armi potranno seguire il percorso di via Rocca Brancaleone, circonvallazione alla rotonda dei Goti e via Darsena.

Il collegamento pedonale tra piazzale Farini e piazzale Moro potrà avvenire utilizzando i sottopassaggi ferroviari.

LUIGI SCARDOVI