Lavori per il Parco marittimo Gli ambientalisti: ricorso a Mattarella

Dopo l’esposto alla Procura della Repubblica annunciato a metà marzo da Italia Nostra e relativo ai materiali utilizzati per il sottofondo degli stradelli, il Parco Marittimo torna nel mirino della stessa associazione, e del Wwf, con il supporto di Legambiente. Le tre realtà ambientaliste affermano di aver depositato il 29 marzo, "un articolato ricorso al Presidente della Repubblica, redatto all’avvocato Giuliano Picchio di Perugia con il contributo di numerosi esperti, al fine di preservare Marina Romea e Porto Corsini dall’antropizzazione prevista dal Parco Marittimo. Un patrimonio straordinario di biodiversità miracolosamente scampato a decenni di sfruttamento selvaggio della costa romagnola che rischia di sparire per sempre". Dopo i lavori sotto gli occhi di tutti del primo stralcio del "Parco Marittimo" a Punta Marina e Marina di Ravenna, "nuove pesanti manomissioni ambientali si prospettano anche per gli stralci successivi. A farne le spese, località ricercate per la loro tranquillità e per l’ampia pineta che ne costituisce un’oasi insuperata di quiete e bellezza".

Le associazioni ambientaliste ricordano il decreto ministeriale istitutivo della Riserva Naturale dello Stato "Duna di Porto Corsini", del 1983, promosso ai tempi proprio dal Wwf: "E’ consentito l’accesso alla riserva naturale – si legge - per compiti amministrativi e di vigilanza, per ragioni di studio ed educative, dietro autorizzazione da parte dell’ente gestore, nonché per la ricostruzione di equilibri naturali". "Non molto diverso" il decreto che istituisce la Pineta di Ravenna, sezione Staggioni, che ospiterà la quasi totalità della ciclabile e pedonale larga 2,5 metri "proprio in mezzo alla pineta, connessa alla viabilità dello stradello retrodunale e a sei piattaforme in legno attrezzate interne alla pineta da 4,5 per 15 metri, collegata con una serie di passaggi trasversali che danno l’assalto a cinque degli ultimi relitti dunali rimasti". Infine, "l’infrastruttura più inverosimile di tutto il progetto": una passerella sollevata di pochissimo dal profilo della duna, priva di parapetti, lunga oltre 600 metri, per la cui realizzazione "sarà necessario trivellare con almeno 1200 fori habitat straordinari sulla Duna di Porto Corsini Riserva Naturale. Desta sgomento che si sia scelto di sottoporre a pressione antropica l’unica duna in crescita di tutto il litorale, quando tutte le altre stanno scomparendo per erosione dovuta alla subsidenza".