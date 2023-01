Lavori per la fibra, via Cantoni off limits

Per permettere lo svolgimento di lavori per la posa dei cavi della fibra ottica, a Faenza, in via Cantoni, dalle 7 di domani alle 18 di sabato 7 gennaio, sono in vigore alcune modifiche al traffico. In particolare, vengono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in tutta la strada su entrambi i lati; il divieto di transito nel tratto compreso tra corso Mazzini e il civico 6 e in corrispondenza dei civici 32 e 46 e il doppio senso di circolazione per i soli veicoli in uso a residenti di via Cantoni, frontisti, o diretti all’obitorio.

La ditta incaricata dell’intervento, oltre a installare la segnaletica, provvederà a indicare i percorsi alternativi per i veicoli.