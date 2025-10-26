Lavori pubblici, investiti 6 milioni: "Tengo molto all’asilo di Montaletto"

Ci si avvia alla conclusione dell’anno ed è tempo di bilanci sui lavori pubblici già in calendario con un occhio ai nuovi cantieri in programma per il 2026. A fare il punto è l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti.

Assessore, come può riassumere il 2025 in termini di lavori pubblici? "Questo è stato il nostro primo anno, in primavera abbiamo approvato il nostro primo bilancio e le prime risorse legate al bilancio 2025 sono arrivate a luglio. Quindi in questo periodo abbiamo portato avanti i progetti già iniziati, contribuendo a migliorarli e implementarli, penso al lungomare di Pinarella-Tagliata e alle modifiche legate alla pavimentazione a raso e al colore chiaro. Personalmente credo di avere puntato molto anche su manutenzione e decoro perché il biglietto da visita per cittadini e turisti passa anche da questo. Non tutto è risolto e rimane ancora tanto da fare su questo versante, ma credo che l’impegno sia evidente".

Quanto ha investito il Comune nel 2025 e quanto investirà nel 2026? "Per il momento abbiamo impegnato circa 6 milioni di euro di risorse solo del 2025, poi ci sono tanti progetti che son partiti quest’anno ma con risorse impegnate a fine 2024. Su quanto si investirà siamo solo agli albori della discussione di bilancio e quindi è un po’ prematuro snocciolare cifre".

Quali sono i grandi cantieri previsti per il prossimo anno? "Dovrebbero partire cantieri legati alla rotonda di Pisignano, la ciclabile da via Ficocle al Centro Visite, il parcheggio di Tantlon, i primi interventi legati a Città dello sport e alla viabilità urbana, come le rotatorie su via Paratoie e via Oriani. E ovviamente tanto altro che riguarda il miglioramento dei nostri edifici pubblici e delle nostre strade".

Da qui a fine legislatura quale sarebbe l’opera più importante che le piacerebbe inaugurare? "Vengo dalla scuola secondo la quale tutto è quello che viene fatto è importante e ha conseguenze sulla vita delle persone, e quando si risolve un problema che riguarda anche solo un cittadino è sempre una grande soddisfazione. Però sono molto emozionato di portare avanti il progetto di un asilo, quello di Montaletto. Sono pochissimi i comuni che stanno investendo su questo tema che riguarda il futuro delle nostre comunità, scegliendo di demandare questi servizi fondamentali totalmente al privato, che, numeri alla mano, non riesce a soddisfare le richieste".

Cosa vuole rispondere a chi dice che la città non è abbastanza curata arrivando, in alcune zone, a denunciarne il degrado? "Che teniamo conto di ogni segnalazione, e con impegno e passione cerchiamo di trovare soluzioni nel più breve tempo possibile, spesso tra enorme burocrazia e con ditte che lavorano in contemporanea per decine di enti diversi. Però permettetemi una riflessione. Ci sono dei dati che riguardano la nostra conformità territoriale, il nostro bel verde che contribuisce però ad aumentare la necessità di manutenzione. Inoltre, c’è il fatto che la nostra città ha 28mila abitanti, ma sei mesi l’anno supera le centinaia di migliaia. Forse gli enti sovraordinati dovrebbero considerare la nostra città e le città come le nostre non come paesini di poche migliaia di abitanti, ma come complessi abitativi più estesi, e corrispondere anche una cifra di investimenti e trasferimenti adeguati. Lo dico in particolare a chi a Roma si riempie la bocca di autonomia e federalismo, salvo poi dimenticarsi dei Comuni, cioè gli enti più vicini ai cittadini, quando si vota la Legge di Bilancio".

Ilaria Bedeschi