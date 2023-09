Lavori nelle scuole a Ravenna: dalla palestra del liceo Alighieri all’ampliamento del Morigia

Ravenna, 18 settembre 2023 – In corso, terminati da poco o in procinto di partire: le scadenze del Pnrr fanno sì che le scuole superiori della provincia siano dei cantieri aperti anche nei mesi in cui sono in corso le lezioni e, vista la mole di interventi, è difficile pensare che potrebbe essere altrimenti.

A questi si aggiungono i lavori in somma urgenza messi in campo per rispondere ai danni dell’alluvione, oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria. Fra queste ultime vanno annoverate quelle in corso a Ravenna, in via Sant’Agata, nell’edificio che un tempo era sede del Provveditorato, e che è stato riadattato per ospitare al piano terra tre classi del liceo artistico e al primo piano ulteriori tre classi dell’istituto commerciale Ginanni.

"Erano ambienti prima deputati a uffici, che per essere riadattati a classi hanno dovuto subire delle trasformazioni – fa notare Maria Luisa Martinez, consigliera provinciale con delega all’Edilizia scolastica –, a cui vanno aggiunti gli interventi per riallacciare le utenze". C’è poi il capitolo delle operazioni necessarie dopo le alluvioni: 350mila euro che la Provincia ha dovuto mettere in campo in somma urgenza, "per garantire ad esempio che tutte le caldaie siano funzionanti nel momento in cui dovranno essere accese, con l’arrivo dei mesi più freddi". Le priorità sono state date a impianti elettrici, ai tetti che avevano manifestato alcune perdite, ai pavimenti (per la palestra di via Lumagni, a Lugo, intervento da 50mila euro). Il settore che tuttavia ha visto il mondo delle scuole più sulla breccia è senz’altro quello legato ai finanziamenti Pnrr, nella cui cornice sono rientrati anche alcuni fondi della Banca europea per gli investimenti precedentemente assegnati.

Olivetti Callegari

A Ravenna partiranno a gennaio i lavori nel plesso della Olivetti-Callegari, dove verrà abbattuto un capannone per realizzare la nuova palestra. Sempre legati alle palestre i lavori al liceo Alighieri, dove due grandi spazi per l’educazione fisica sorgono uno esattamente sopra l’altro, con quello più in basso che nel tempo aveva manifestato problemi di accumulo delle acque in caso di piogge. Si è deciso per l’abbattimento e la ricostruzione dell’ala in questione.

Morigia

Altro capitolo ancora quello legato all’ampliamento dell’istituto Morigia, dove sorgeranno una dozzina di nuove aule, una palestra e alcune sale polivalenti. Nuova palestra in arrivo anche per l’istituto Alberghiero di Cervia, mentre al liceo artistico Nervi Severini sono in corso i lavori per il nuovo terzo piano.

Compagnoni (Lugo)

Sono state nel frattempo affidate le operazioni per il cantiere Pnrr al Compagnoni di Lugo, dove sorgeranno nuovi laboratori, mentre è terminato il primo stralcio degli interventi che hanno portato alla scuola undici nuove aule. Lavori in corso anche alle scuole Stoppa: alcune classi sono state momentaneamente spostate all’istituto Manfredi, che prima era la casa dell’Ipsia.

Faenza

A Faenza sono in corso i cantieri Pnrr all’Itip Bucci, legati a laboratori: gli studenti sono potuti tornare nelle loro aule, lasciando gli spazi posti sull’altro lato di viale delle Ceramiche di proprietà dei frati di San Francesco: aule in cui hanno momentaneamente traslocato le studentesse del liceo linguistico, nella cui sede sono in corso operazioni per la messa in sicurezza di alcuni ambienti. Partiranno a fine autunno i lavori per il ripristino del chiostro del liceo scientifico, che avrà nuove aule, laboratori e biblioteca. Al via a febbraio gli interventi nella palestra della sede cittadina del Persolino-Strocchi: gli studenti faranno educazione fisica al Pala Bubani o alle vecchie Cova, in attesa che sia terminato il cantiere alla palestra della Cavallerizza, in corso Garibaldi.