"Lavori straordinari per migliorare sicurezza del ponte mobile"

Buone notizie per Ravenna. Il vice ministro al Mit – Ministero Infrastrutture e Trasporti –, Edoardo Rixi (nella foto, a sinistra), ha affermato in Commissione Trasporti alla Camera che "il ponte mobile di via Attilio Monti, infrastruttura cruciale per la mobilità cittadina e portuale a Ravenna, sta beneficiando di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantirne sicurezza ed efficienza. Dal 2010, il ponte gestisce un traffico giornaliero di circa 30mila veicoli, di cui almeno il 15% sono mezzi pesanti".

"L’Autorità di sistema portuale, considerando l’importanza strategica del ponte, ha proposto il trasferimento della sua gestione a un altro ente, mantenendo però la salvaguardia della sua funzione portuale. Ulteriori lavori straordinari, che comporteranno una temporanea chiusura del traffico, sono previsti entro maggio 2025 e saranno comunicati in anticipo per minimizzare l’impatto sulla viabilità". Lo riferisce il deputato Jacopo Morrone (nella foto, a destra), segretario della Lega Romagna, in una nota dove ringrazia il vice ministro "per l’interessamento profuso dal ministero per lo sviluppo delle infrastrutture ravennati, auspicando che il nuovo sindaco sappia approfittare di questa opportunità, assumendo con sollecitudine ogni iniziativa utile".