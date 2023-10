Lavori sui fiumi. Da Coccolia il cantiere in azione per ridurre il bosco

Come stanno i nostri fiumi dopo l’alluvione? A Coccolia, dove a maggio il Ronco ruppe l’argine in muratura e inondò disastrosamente il paese e le frazioni a scendere, è in corso ora la riduzione del bosco cresciuto negli anni, un’operazione che si sta sviluppando verso valle, mentre a monte dell’abitato sono in corso anche i lavori per ricostruire il muretto, disintegrato dalla forza dell’acqua. In fatto (storico) di esondazioni, rotte e inondazioni il Ronco da sempre fa coppia col Montone, un fiume che a maggio ruppe in più punti nel territorio di Faenza al confine con Forlì, e l’acqua contribuì ad allagare i paesi attorno a Russi, Godo e San Pancrazio, e poi Fornace Zarattini, rischiando di entrare in Ravenna. Diversamente dal Ronco, lungo il Montone, al momento, non vi sono lavori di contenimento della vegetazione. Pertanto il corso del Montone, da dove si sono verificate le rotte, nel Faentino, fino alle porte di Ravenna, si presenta oggi come prima dell’alluvione, ricco di vegetazione e di alberatura.

Diverso il panorama lungo il terzo fiume che da Mezzano alla foce attraversa il comune di Ravenna, ovvero il Lamone. Totalmente riprofilato e consolidato nel lungo tratto fra Faenza e Boncellino dove si sono registrate almeno quattro rotte (imponenti lavori, in parte ancora in corso, ad opera dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che ha comportato anche la totale rimozione di alberi e vegetazione), da Bagnacavallo al mare gli argini del Lamone sono stati assoggettati a importanti interventi di manutenzione della vegetazione, a macchia di leopardo (ne scriviamo a parte). Appare evidente che siamo di fronte a uno scenario di ‘tre fiumi e due misure’, quanto a una messa in sicurezza di grado massimo: in sintesi, oggi il Lamone da Faenza alla San Vitale ha per lo più i connotati di un enorme canale, mentre Ronco e Montone hanno ancora i connotati del bosco fluviale. Va da sé che il Lamone è l’unico fiume ad aver subìto rotte e tracimazioni disastrose ed è quindi il corso d’acqua su cui fin da subito si sono concentrati gli sforzi dell’Agenzia regionale che ha messo in campo lavori di somma urgenza per quasi otto milioni. Ma d’altro canto esperti come Claudio Miccoli, ex dirigente regionale proprio nel settore della gestione fluviale, non smettono di sottolineare che di fronte a situazioni eccezionali, come quelle climatiche che stiamo vivendo, "l’imperativo categorico deve essere la sicurezza del territorio secondo principi di massima precauzione e pertanto solo negli ultimi km del corso dei nostri fiumi, verso la foce, ben a valle di Ravenna, la presenza di alberature negli alvei può non incidere sul regolare scorrimento dell’acqua". D’altronde la storia di Ravenna è anche la storia degli straripamenti del Ronco e del Montone che anticamente la circondavano come in un abbraccio per poi unirsi a valle e quell’abbraccio sovente portò all’inondazione dell’abitato. Fiumi da sempre altamente pericolosi, basti dire che nel secolo fra metà seicento e metà settecento le esondazioni assommarono a diverse decine. Per questo, poco prima della metà del Settecento si decise di spostare il corso del Montone, deviandolo a sud della città e fissando la confluenza in un punto molto più a monte rispetto a prima.

Ma diamo uno sguardo più da vicino a questi tre fiumi, ben tenendo presente la scala degli interventi come predisposti dalla Regione. Lungo il Ronco sono operativi due cantieri. Il primo fra Coccolia e Durazzanino, rientra fra quelli di ‘somma urgenza’ ed è ad opera dell’Agenzia regionale per la Protezione civile: riguarda la ricostruzione del lungo tratto di muro divelto dall’acqua, per una spesa di 400mila euro. Nel tratto di quasi un km antistante l’abitato di Coccolia la sommità dell’argine è da sempre quel basso muretto di appena un’ottantina di centimetri eretto in mattoni da anni. La ricostruzione della parte abbattuta è in cemento armato, ma pare di capire che l’altezza rimarrà la stessa. E questo preoccupa non poco. Da Coccolia verso Ghibullo, là dove a maggio c’era un bosco, lungo il fiume sono in corso (ma solo da qualche settimana) i lavori di ‘gestione della vegetazione’ condotti da una ditta privata. Seguirà la rimozione del legname.

L’intervento avviene tramite sradicamento degli alberi dall’alveo e dalle sponde e questo mette a nudo la friabilità estrema del terreno dell’argine con elevato rischio di dilavamento ed erosione con la prima piena autunnale. "L’intervento proseguirà a tratti alterni, negli argini in destra e sinistra del fiume, fino a Ravenna. Da Ghibullo alla città, i lavori terranno conto degli interventi messi in atto negli anni passati" aggiunge l’ufficio stampa dell’assessore Priolo. Val la pena aggiungere che da Ghibullo verso Ravenna, a poco più di un chilometro dal ponte per Gambellara, la strada che corre sull’argine destro da maggio è parzialmente franata, dal ciglio si apre lo strapiombo verso l’acqua, ma nessun intervento di consolidamento è stato fatto e anche le segnalazioni di pericolo sono scomparse.

