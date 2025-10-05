Lavori sul Lamone, si continua in Borgo

Sono partiti in questi giorni i lavori dell’Agenzia regionale di Protezione civile nel tratto cittadino del fiume Lamone a Faenza. L’intervento, atteso da tempo, rientra nel più ampio programma di opere di sicurezza idraulica che la Regione Emilia-Romagna sta realizzando a seguito delle alluvioni del maggio 2023. In queste settimane il cantiere ha interessato la zona dell’Orto Bertoni, dove l’argine era stato gravemente compromesso e già ricostruito nei mesi scorsi. Qui si stanno ultimando la riprofilatura della sezione di piena del corso d’acqua, la messa in sicurezza delle sponde e l’installazione di opere di difesa con una ‘scogliera’ con massi ciclopici per ridurre i fenomeni di erosione. L’intervento serve a consolidare la tenuta dell’argine e a garantire maggiore sicurezza idraulica in vista della stagione autunnale. Dopo questo intervento il cantiere si sposterà nel tratto urbano del Borgo. Qui infatti era stata sollecitato da parte dei comitati un intervento per uniformare le quote arginali del Lamone.

Il cronoprogramma prevede, quindi, una volta concluse le opere in zona Orto Bertoni, l’avvio dei lavori nel quartiere Borgo. L’intervento riguarda, in particolare, il rafforzamento e il ripristino della quota nell’argine destro, in un tratto che va dal ponte della tangenziale fino al ponte delle Grazie. Lungo questo segmento verranno effettuati lavori di rialzo laddove necessario, con l’obiettivo di riportare la sommità arginale alla quota di sicurezza indicata dai tecnici regionali.

La conclusione di questo intervento è fissata entro la fine di novembre, così da presentarsi con una difesa più solida all’ingresso della stagione invernale. Con il completamento delle opere in Borgo e la progressiva uniformazione delle quote arginali, ma soprattutto con la fine dei lavori dell’area allagabile tra via Cimatti e via san Martino capace di contenere quasi mezzo milione di metri cubi di acqua, la città potrà contare su un sistema di difesa più equilibrato ed efficace. Una condizione necessaria per guardare al futuro con maggiore serenità, in un territorio che dovrà comunque continuare a convivere con il rischio idraulico ma che si dota di strumenti più adeguati per affrontarlo.