Lavori sulla ferrovia, provinciale chiusa

Dalle 21 di martedì 10 giugno alle 6 di mercoledì 11 sarà interrotta la circolazione lungo la strada provinciale ‘Brisighellese-Ravennate’, all’altezza del passaggio a livello ferroviario Ponte Nono lungo la linea Faenza-Firenze.

La disposizione, contenuta in un’ordinanza provinciale, si rende necessaria per lavori di ripristino della ferrovia nel territorio del Comune di Brisighella. Gli interventi saranno effettuati dall’impresa Sveco di Roma, che provvederà all’installazione e al mantenimento della necessaria segnaletica di informazione e indicazione delle deviazioni di percorsi alternativi.

I veicoli in transito sulla via Emilia, come quelli provenienti da via degli Insorti a Faenza, giunti alla rotatoria con via Canal Grande (rotonda Cappuccini a Faenza) e diretti a Marradi, dovranno proseguire diritto lungo la via Emilia in direzione Castel Bolognese per poi raggiungere la ‘Casolana-Riolese’ e da lì raggiungere la ‘Brisighellese-Ravennate’ a Marradi; i veicoli in transito lungo la ‘Brisighellese Ravennate’ e diretti a Faenza dovranno, in località Marradi, imboccare la ‘Casolana-Riolese’ e da lì raggiungere la via Emilia a Castel Bolognese.

L’azienda incaricata dei lavori si occuperà anche della copertura temporanea della segnaletica presente che risulti in contrasto con quanto previsto dall’ordinanza, oltre a eventuali integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie per una maggiore percezione delle deviazioni e restrizioni in atto e al ripristino delle condizioni di transito sul tratto della strada al termine dei suddetti lavori.