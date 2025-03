Lavori sulla rete a San Zaccaria. Paese senz’acqua lunedì pomeriggio

Hera informa che lunedì 10 marzo, interverrà dalle 13 alle 20 a San Zaccaria lungo il tratto di via Dismano compreso tra il civico 397 e il 667, all’altezza della nuova rotonda in costruzione da parte della Provincia di Ravenna, per l’efficientamento della rete idrica.

L’intervento di chiusura acqua coinvolgerà tutto l’abitato di Zan Zaccaria: per far fronte alle esigenze di queste utenze, è previsto un servizio sostitutivo con autobotte, che sosterà per tutta la durata dei lavori nel parcheggio della scuola materna ‘E. Foschi’.

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua come l’abbassamento della pressione o l’alterazione del colore, che non ne pregiudicano comunque la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

Le utenze interessate saranno avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio. In caso di imprevisti i lavori verranno rinviati a data da destinarsi.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.