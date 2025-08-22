Lavori sulle strade provinciali a Russi. Cantiere da lunedì in via Chiesuola

A Russi proseguono i lavori di sistemazione delle strade provinciali nei tratti interessati dall’alluvione 2023, grazie al contributo concesso dall’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione. Dopo le opere eseguite tra fine luglio e inizio agosto in via Molinaccio (tra Russi e San Pancrazio) e via Franguelline (da San Pancrazio verso Godo), da lunedì a mercoledì 3 settembre i lavori interesseranno via Chiesuola (SP 52), nel tratto tra Pezzolo e Prada (SP 4).

Per consentire i lavori, la circolazione del traffico sarà temporaneamente sospesa (eccetto residenti ed autorizzati) da lunedì al 3 settembre - escluse le giornate di sabato e di domenica - dalle 7 alle 19, lungo la SP 52 Della Chiesuola e Case del Vento, dall’innesto con via San Giovanni fino all’incrocio con la SP 4 Prada e comunque fino al termine delle lavorazioni. Il traffico sarà deviato con le seguenti modalità. All’incrocio con la SP 4 Prada: tutti i veicoli provenienti da Russi e diretti a Forlì dalla SP 52 Della Chiesuola e Case del Vento giunti all’innesto con via San Giovanni devieranno a destra su quest’ultima, quindi proseguiranno sulla SP 302 Brisighellese Ravennate in direzione Faenza fino all’innesto con la SP 4 Prada, svoltando su quest’ultima; tutti i veicoli provenienti da Forlì e diretti a Russi seguiranno il percorso inverso.

La Provincia ha collocato cartelli nelle zone interessate e ha distribuito volantini di preavviso nelle case e attività limitrofe. Prevista la fresatura dell’asfalto ammalorato e la riasfaltatura. Per facilitare i lavori "si chiede cortesemente di non lasciare auto in sosta sui margini delle carreggiate che progressivamente saranno interessate dai lavori e di ridurre il più possibile gli spostamenti in auto". Al termine dei lavori in via Chiesuola, si procederà a ultimare il tratto di via Franguelline (da San Pancrazio verso Godo).