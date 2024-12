Lavori, via Dogana chiusa per tre ore

Per lavori, nella giornata di oggi dalle ore 13 alle 16, viene istituito il divieto di transito in via Dogana (traversa di corso Saffi). Per raggiungere piazza XI Febbraio: è attivato il seguente percorso alternativo: corso Saffi, via Marco da Faenza, via Barilotti (con sospensione della Ztl). Compito della ditta esecutrice: collocare la segnaletica e indicare percorsi alternativi, garantendo l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori, anche mediante istituzione di doppi sensi di circolazione.