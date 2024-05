Lavoro e sviluppo, ne parlano la Palli e l’assessore Colla

Alle 18 di oggi, presso la sala Pier Franco Ravaglia del Centro Culturale Polivalente in via Cavour 21 a Russi, la lista civica ’Insieme per Russi-Valentina Palli sindaca’, organizza un incontro pubblico sui temi del lavoro e dello sviluppo economico con la partecipazione di Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico ,green economy e lavoro e della candidata a sindaca Valentina Palli .

Partendo dagli interventi della regione Emilia-Romagna nei campi del lavoro, dell’innovazione tecnologica e del sostegno alle imprese si farà il punto sulla situazione del comune di Russi in una fase di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e di aumento dei posti di lavoro.