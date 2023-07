Lavoro nero nella casa famiglia "Badanti sottopagate e irregolari" All’alba il blitz della Polizia locale

L’impiego di manodopera irregolare da parte di una imprenditrice la quale, con la collaborazione di una sua dipendente moldava, anche grazie al passaparola avrebbe fatto immigrare diverse straniere che venivano poi impiegate come badanti in case famiglia a salari bassissimi. E’ l’ipotesi per la quale venerdì mattina la Polizia locale ha eseguito, su delega della procura, oltre dieci perquisizioni sui territori di Glorie di Mezzano, Campiano e Russi.

Secondo gli inquirenti, per fare entrare le moldave, venivano comunicate all’autorità di pubblica sicurezza false dichiarazioni di ospitalità in una casa rivelatasi, all’atto del controllo degli agenti, fatiscente e inabitabile. Nel corso delle perquisizioni, che hanno interessato anche le abitazioni delle due donne indagate - di 71 e 51 anni, entrambe di Glorie e difese dall’avvocato Carlo Benini -, la Polizia locale ha potuto rinvenire numerosi appunti contabili, agende e dispositivi elettronici sui quali cercare ulteriori riscontri. Al momento sembra che le lavoratrici venissero attirate dalla prospettiva di un lavoro ma poi fossero costrette – trattenendo indebitamente, in almeno un caso, il passaporto per evitare fughe – ad accettare condizioni di lavoro inadeguate con una retribuzione di circa 3040 euro al giorno, senza orario prestabilito e sotto la minaccia di essere denunciate per la loro condizione di irregolari.

In particolare una delle moldave impiegate come badante, ha spiegato di essere arrivata a Campiano direttamente dalla Moldavia in pullman: a reclutarla era stata un’amica connazionale. Inoltre, sapeva di altre arrivate per lavorare per la 51enne ora indagata: anche loro per tre mesi "e poi rientravano in Moldavia e dopo altri mesi rientravano in Italia". In quanto alla connazionale che l’aveva reclutata, agli inquirenti la testimone ha detto che "so che attualmente sta cercando altre donne per lavorare. Io sono venuta pensando che mi avrebbero regolarizzata".

Sempre la stessa ha riferito del presunto ricatto sui documenti: la 51enne "mi diceva che non mi dava il mio passaporto e che mi avrebbe denunciato alla Polizia. Ha detto che gli devo trovare un’altra donna al mio posto per potermene andare". In effetti un passaporto moldavo con timbro di ingresso da un valico ungherese, è stato trovato nella dimora dell’indagata. Nel complesso secondo l’accusa, potremmo trovarci di fronte a questo fenomeno: la conduzione di strutture socio-.assistenziali grazie all’uso non occasionale - anzi fondamentale - di lavoratrici clandestine.