Ravenna: lavoravano in nero in una struttura per anziani, scatta la multa

Ravenna, 19 giugno 2024 – Lavoro in nero e norme di sicurezza non rispettate in una casa di riposo a Ravenna. A rilevare le irregolarità nella gestione della struttura sono stati i controlli dell’ispettorato del lavoro.

Non solo il mancato versamento dei contributi e la retribuzione irregolare, ma anche la totale mancanza di formazione per due lavoratori impegnati nella struttura. L’assistenza agli anziani, infatti, è una mansione delicata che richiede competenze specifiche per garantire il benessere di persone fragili.

Inoltre, il datore di lavoro non aveva indicato un responsabile del servizio di prevenzione che avrebbe dovuto affiancarlo nella gestione della salute e della sicurezza e non aveva redatto il documento di valutazione dei rischi relativo alla struttura. Del tutto assente il piano antincendio per le misure di evacuazione, obbligatoriamente previsto per legge.

Oltre al deferimento previsto dagli organi giudiziari competenti, il titolare è stato sanzionato per una somma di 10mila euro.