"L’avventura alla clinica mobile della MotoGp"

Verrà presentato sabato al cinema Sarti, alle 15, ‘Voglio correre un’avventura nell’impossibile’, il docufilm su Claudio Costa, per decenni medico al seguito della MotoGp, al timone della leggendaria Clinica mobile. Il docufilm racconta l’esordio di Claudio Costa, classe 1941, come chirurgo ortopedico e traumatologico, oltre che come fisiochinesiterapista, al fianco dei campioni del motomondiale: tutto cominciò quando aveva appena sedici anni, durante una gara all’autodromo di Imola cui stava assistendo come spettatore, dietro una balla di fieno a bordo pista. Un pilota, disarcionato dalla sua moto, giaceva immobile sull’asfalto, e un allora adolescente Claudio Costa si buttò in pista per spostarlo in modo che non fosse colpito dagli altri bolidi in arrivo.

"I motociclisti erano i miei eroi – confida lui – ma erano eroi che spesso morivano, e cominciai a non poterlo più sopportare". Mentre ancora era medico traumatologico al Rizzoli di Bologna ebbe l’intuizione di ampliare l’attività di medico rianimatore che già lo vedeva attivo nel motomondiale, dando vita nel ‘77 alla prima clinica mobile, diventata negli anni sempre più efficiente, sino a tramutarsi in un vero ospedale viaggiante, dal quale sono transitate generazioni di piloti alla caccia di quegli accorgimenti necessari per far funzionare quanto bastava un polso, un gomito, una spalla, e tornare in pista il prima possibile. Nel docufilm si alternato i racconti di molti protagonisti degli ultimi decenni delle due ruote, "come gli ex campioni del mondo Mick Doohan e Kevin Schwantz, che ricordano appunto i vari episodi in cui si trovarono sui nostri lettini con la speranza di rimettersi in sella al più presto", ricorda Costa, per arrivare ai talenti italiani, su tutti Loris Capirossi, immortalato in un celebre scatto che lo ritrae mentre il dottor Costa riflette su come ‘aggiustarlo’ in vista del ritorno alle gare. Alla presentazione del docufilm saranno presenti al cinema Sarti anche gli ex motociclisti Virginio Ferrari, Vinicio Salmi, Luca Cadalora, Pierpaolo Bianchi e Carlos Lavado. Per il ‘dottor Costa’ – così lo conoscono gli appassionati di motociclismo – non si tratta certo del primo tributo: nel 2007 gli fu infatti conferita dal Quirinale la Stella d’Oro al merito sportivo, mentre due anni prima aveva ricevuto la laurea honoris causa in Scienze motorie dall’Università di Genova. Dopo la prima, altre quattro generazioni di Cliniche mobili hanno visto la luce: la quarta e la quinta al fianco del motomondiale e del campionato Superbike, mentre la terza ha seguito un’altra rotta, trovandosi ora in servizio lungo il tracciato del fiume Gambia, fra la repubblica omonima e il Senegal. "Decenni al fianco dei piloti, passati anche attraverso casi gravi come quelli dell’incidente nel 2001 di Alex Zanardi, mi hanno insegnato che siamo tutti effimeri, il nostro è un passaggio in questo mondo, che possiamo scegliere se compiere in solitudine o accanto agli altri. Senza empatia non siamo nulla".

Filippo Donati