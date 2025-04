L’avventura di due giovani: "Investiamo sulla località"

Lido di Classe si prepara ad accogliere l’estate con una ventata di novità. L’Ultima Spiaggia (ex Luva Rara), lo storico locale nella piazza, è da decenni un punto di riferimento per giovani, famiglie e turisti che passano le estati al mare, e ha riaperto le porte grazie all’intraprendenza di due giovani forlivesi, Filippo Pezzi e Paolo Avoni.

La decisione di investire in questa attività rappresenta un segnale positivo per l’economia locale e per il settore turistico. In più, in un’epoca in cui le sfide imprenditoriali possono sembrare ardue, la scelta di due giovani di mettersi in gioco in un settore così dinamico come quello balneare dimostra coraggio e determinazione.

"Il nome deriva dal fatto che saremo l’ultimo locale a chiudere la sera, per fornire ai nostri clienti servizi a ogni ora" racconta Filippo Pezzi. E ancora: "Abbiamo deciso di metterci in proprio e investire a Lido di Classe, tra le altre cose, soprattutto per la tranquillità del luogo, per il suo ambiente familiare e per la sua posizione strategica che lo rende una delle più frequentate località balneari della riviera".

Il loro intento è chiaro: offrire un servizio di qualità per tutta la stagione estiva, mantenendo viva la tradizione del locale e, al contempo, introducendo innovazioni che rispondano alle esigenze di una clientela moderna e diversificata. "Abbiamo rinnovato completamente il locale allestendo una grande sala esterna con i divanetti: dagli aperitivi del pomeriggio, alla cena con pizza, hamburger, fritti e tanto altro, fino a una nuova zona gioco, vogliamo offrire tutti i comfort che una persona può desiderare. La nostra gestione punta a creare un ambiente accogliente e familiare, dove ogni ospite possa sentirsi a casa dalla mattina alla sera tardi" afferma Paolo Avoni.

"Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’offerta degli anni passati e ci auguriamo che Lido di Classe continui a essere un punto di ritrovo per famiglie e giovani come è sempre stato. In più, l’offerta turistica del posto sta aumentando e questo è un segnale positivo e un beneficio per tutti. Infatti, sappiamo che anche l’ex ristorante Bisanzio riaprirà, anch’esso sotto una nuova giovane gestione" concludono i due proprietari.

La riapertura dell’Ultima Spiaggia rappresenta non solo la continuità di una tradizione locale, ma anche una spinta verso il futuro, dimostrando come l’entusiasmo e la passione dei giovani possano contribuire a mantenere vivi i luoghi simbolo del nostro territorio. Per tutta l’estate l’Ultima Spiaggia sarà aperta e pronta ad accogliere i suoi ospiti e confermandosi come un punto di riferimento per chi desidera vivere al meglio le proprie giornate al mare.

Pietro Pace