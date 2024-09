L’avventura fino in Kazakistan: "Impegnativa, ma ci siamo riusciti"

I nostri eroi ce l’hanno fatta e dopo circa un mese e mezzo di viaggio il Mongol Rally è stato domato, i 14.000 chilometri percorsi e la sfida vinta. I tre ravennati, tutti classe ’94, Massimiliano Farina, Antonio Capone e Luca Senni, che insieme hanno frequentato il liceo scientifico Oriani, sono arrivati indenni a Oskemen, alla finish line della grande avventura che li ha portati da Praga al Kazakistan a bordo di una scassatissima Toyota Yaris con oltre vent’anni di vita – ma è condizione essenziale per partecipare, auto vecchie e malconce – ma anche lei made in Ravenna, come l’equipaggio che ha vissuto davvero avventure di ogni genere. E non è stata impresa da poco visto che, tra un motivo e l’altro, su 55 equipaggi partenti solo una trentina ha attraversato il traguardo.

Il terzetto, ancora in Kazakistan, ad Almaty - la vecchia Alma Ata – per la spedizione a Ravenna dell’auto, ’La Fogna’, che arriverà su una bisarca tra 40 giorni, racconta la lunga avventura: "In Europa è stato tutto facile – dicono all’unisono Massimiliano Farina, Antonio Capone e Luca Senni, autori anche di un meraviglioso diario di viaggio su Instagram – siamo partiti da Praga diretti a Istanbul dove abbiamo visitato la città per tre giorni. Poi siamo arrivati in Cappadocia e abbiamo passato un paio di giorni a Goreme. Visto che il confine tra Georgia e Azerbaigian è ufficialmente chiuso per covid, abbiamo dovuto spedire l’auto oltre il confine con una bisarca. L’abbiamo poi raggiunta in Azerbaigian e con un traghetto attraversato il mar Caspio. Abbiamo avuto qualche problema per il maltempo ma siamo andati subito in Turkmenistan: poiché il Paese è chiuso lo abbiamo attraversato con un tour guidato. Proseguendo per l’Uzbekistan, abbiamo guidato lungo tutto il Paese arrivando in Tagikistan, percorrendo la spettacolare Pamir Highway, passando poi il Kirghizistan, e in Kazakistan dove c’era il traguardo".

Spettacolare e inaspettato anche l’arrivo. "Ci siamo sentiti salutare in italiano e siamo rimasti molto sorpresi. Erano Gilberto e Natalia, sposati da anni, avevano letto di noi e ci hanno seguito lungo tutto il percorso: lui è di Punta Marina e vivono a Oskemen, così ci hanno fatto da mamma e papà, raccontandoci quanta attesa c’era per l’arrivo degli equipaggi. È stata persino asfaltata la strada". I ravennati hanno apprezzato la grande ospitalità di chi ha molto poco ma non vede l’ora di condividerlo, dall’acqua in Turchia al pane in Uzbekistan. "Certamente è stato impegnativo: in genere guidavamo dalle 3 alle 14 ore al giorno, a seconda delle necessità. Avevamo giorni fissi per entrare in Turkmenistan, quindi abbiamo dovuto guidare anche fino alle tre di notte ma non ci sono lampioni, non ci sono guardrail e le luci dell’auto non sempre sono sufficienti: ci è capitato persino di circumnavigare dei cammelli di notte. Abbiamo anche spaccato un cerchione e sulla Pamir Highway, a 4.600 di altezza, siamo dovuti scendere a spingere l’auto. Spesso non riuscivamo a pranzare, se non quando era disponibile un supermarket. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta". Stanchi ma felici.

Ugo Bentivogli