L’avvio dell’anno scolastico è nero "Precariato e pochi docenti di ruolo Problemi accentuati dall’alluvione"

Si preannuncia drammatico l’avvio del nuovo anno scolastico a Ravenna, con i problemi di sempre, ma ancora più accentuati dal post alluvione. Il grido d’allarme viene dai sindacati che da anni tengono d’occhio la situazione, senza però annotare riscontri positivi. "Tante promesse che poi cadono nel vuoto – dice Sara Errani della segreteria provinciale Flc Cgil Ravenna scuola –. Lo scorso giugno, a Forlì, abbiamo anche incontrato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per chiedere più risorse umane che però non sono arrivate. Il risultato? Continueremo ad avere un basso numero di docenti di ruolo e alto di precari. Non ci sono buone notizie neanche per il personale ATA, sempre più necessario per il maggior impegno in pratiche burocratiche da parte della segreteria. Anche in tal caso, sono stati assegnati appena i due terzi dei posti effettivamente liberi con nomine di ruolo. Per non parlare poi delle classi che sono sempre più affollate, con conseguenti problematiche di apprendimento. Non se la passano bene neanche i dirigenti scolastici che spesso si trovano a dover gestire situazioni di emergenza in completa solitudine. Come è capitato durante la recente alluvione, quando mancavano disposizioni univoche". Tante ragioni messe insieme per dire che il prossimo anno scolastico non si preannuncia facile per Emilia Romagna. "Speriamo in un supporto maggiore – conclude Errani –. Ci sono soldi stanziati ma sottoposti a vari vincoli e dietro l’angolo c’è il rischio che il tutto si trasformi in un’occasione persa". Anche secondo Fabio Tommasoni, segretario generale di Uil Scuola Ravenna, le criticità sono quelle di sempre, e il rischio di iniziare il nuovo anno scolastico con molti supplenti e cattedre vuote è concreto. "Si continua a non capire – spiega – che l’unico modo per risolvere il precariato è assumere da graduatorie concorsuali, togliendo i vincoli, e soprattutto dalle graduatorie provinciali di prima fascia, fatte da chi ha già vinto il concorso e rischia di diventare vecchio facendo il supplente. Le cattedre ci sono ma spesso sono destinate a supplenti, anziché a docenti di ruolo, perché costano meno. Lo Stato deve decidere una volta per tutte se la scuola statale è davvero importante o se va lasciata al suo destino. Sembra essere stata imboccata la seconda strada, perché servono più risorse per pagare i docenti".

Oltre al sostegno, le discipline più richieste sono matematica e italiano per le scuole medie e superiori, mentre a stentare molti sono i docenti di alcune discipline umanistiche ormai considerate di serie B come latino, lingue, filosofia, diritto. "Il caos delle supplenze – conclude Tommasoni – è correlato all’ormai famoso algoritmo della piattaforma online che assegna i posti in base alle preferenze indicate dai canditati. Succede che molti rinuncino e decidano di aspettare le chiamate successive. Un ‘giochino’ che sposta tutto a ottobre. Una soluzione? Anticipare a luglio, anziché a settembre, le assegnazioni in modo da avere più linearità e un inizio di scuola con meno affanni".

Roberta Bezzi