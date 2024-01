L’avvocato dei bambini rapiti: "Difesi Ilona Staller e ottenni per lei l’affidamento di suo figlio"

L’università frequentata parallelamente all’impegno nella prima radio libera della città, Ravenna Uno, fondata da Danilo Casali, poi l’avvio alla professione di avvocato. Una professione, quella di Alberto Salzano, tutta sul fronte del diritto di famiglia. Fino a diventare il massimo esperto a livello nazionale delle normative internazionali in tema di tutela dei minori ‘rapiti’ da un genitore e condotti in paesi stranieri, dal Maghreb all’Egitto, dai paesi europei agli Usa, al Messico. Salzano negli anni Novanta divenne noto al grande pubblico per aver assistito la pornostar e parlamentare Ilona Staller nella causa civile che il marito aveva avviato per il ‘rapimento’ del figlio.

Quando si rivolse a lei, Ilona Staller aveva da poco cessato il mandato parlamentare con i Radicali…

"Era il 1994, due anni dopo il matrimonio con lo scultore americano Jeff Koons. Era scappata da New York, dove veniva trattata come una servetta, portando con sé il figlioletto. Lo Stato di New York emise un ordine di restituzione ai sensi della Convenzione de l’Aja del 1993: azione inutile perché l’Italia non l’aveva ratificata, lo fece solo nel ‘98. Fissato questo punto, mi rivolsi al tribunale di Roma dove risiedeva Ilona con il bimbo e ne ottenni l’affidamento a lei".

Lei in quel periodo era già noto in Italia quale avvocato specializzato sul fronte della tutela internazionale dei minori.

"Alla fine degli anni 80 cominciavano a emergere i primi casi di bimbi rapiti da uno dei genitori e portati all’estero, un problema che si andava sviluppando a livello mondiale tanto che nel 1993 venne stipulata la convenzioni de l’Aja che si aggiungeva a quella del Lussemburgo del 1980, per la tutela dei minori, ratificate però dall’Italia solo molti anni dopo…Era stato il caso di Bruno Poli a indurmi a studiare a fondo la materia".

Un caso emblematico, ma prima di continuare, parliamo di lei, della sua famiglia, suo padre, Guido, è stato un giudice penale e anche Difensore civico del Comune…

"Quando nacqui il babbo era appena entrato in magistratura dopo che per tre anni aveva fatto il direttore delle Poste, e fu assegnato come pretore a Pieve Pelago. Nel 1952 ottenne il trasferimento a Ravenna, in tribunale. Nel 1954 prese casa qui e così anch’io e la mamma diventammo ravennati, giusto in tempo per me di andare in prima elementare, al Mordani: il maestro era Bruno Benelli, futuro sindaco. Dava le bacchettate sulle dita col righello. Poi le medie alla Novello e il liceo classico dove fra gli insegnanti c’era Angelo Pescarini, futuro assessore regionale alla cultura…".

Una scelta, quella del Classico, direi obbligata…

"Mica vero, a me piaceva architettura, stava sorgendo Brasilia, la città del futuro, ma poi il babbo mi convinse che giurisprudenza avrebbe portato a risultati concreti in minor tempo"

Tempo di Sessantotto e di grandi fermenti…

"Movimento studentesco, occupazioni, cortei, per due anni non studiai molto, poi lo sprint finale, nel 1972 era nato il primo figlio, Guido, come mio padre; arrivarono la laurea, l’esperienza nella prima radio libera cittadina, Ravenna Uno, fondata da Danilo Casali, il praticantato". Dove fece pratica?

"A Faenza nello studio dell’avvocato Giacomo Damiani, così non c’era incompatibilità con la professione del babbo…".

Che però si manifestò di lì a poco quando lei divenne a pieno titolo avvocato.

"Già. Il babbo avrebbe potuto trovare posto a Firenze in Corte d’appello, la mamma non volle saperne di trasferirsi e così, senza dirci nulla, fece domanda di pensionamento anticipato. Una decisione sofferta in silenzio, per favorire me che così avrei potuto lavorare a Ravenna". Suo padre fu poi nominato difensore civico comunale…

"Sì, è stato il primo a ricoprire quel ruolo istituito con legge del 1990 e con il rigore che gli era stato proprio da giudice esercitò questa nuova funzione che lo portò a contatto con i più disparati casi di contrasto fra i cittadini e il potere locale. Purtroppo il Comune l’ha dimenticato, neanche un giardino gli hanno dedicato".

Mi stava dicendo di Bruno Poli, un padre la cui figlioletta Stella a due anni fu rapita dalla compagna e portata in Danimarca. L’ha potuta incontrare solo quando diventò maggiorenne.

"Una vicenda incredibile sviluppatasi all’ombra di una serie di norme internazionali peraltro ratificate dall’Italia con enorme ritardo. Poli mi contattò perché avevo risolto una vicenda di diritto commerciale che lo vedeva opposto a un ebreo viennese. Quello di Stella fu un caso cui mi appassionai e che mi portò, come dicevo, ad approfondire legislazione e giurisprudenza in materia. In Danimarca ho avviato almeno una ventina di cause. Pensi che Bruno riusciva ad avere qualche contatto con la figlia, che la madre nascondeva sempre in città diverse, solo per interposta persona, in genere pizzaioli".

Un’ esperienza che l’ha indotta anche a scrivere testi di diritto familiare internazionale…

"Due testi fondamentali per cercare di muoversi nel ginepraio legislativo e giurisprudenziale nazionale e internazionale dell’epoca, adottati da diverse università italiane e anche dal nostro ministero degli Esteri".

Quanti casi ha seguito da allora?

"Decine e decine, ho perso il conto, d’altronde anche per via del crescente fenomeno dell’immigrazione casi di sottrazione di minori da parte di padri o madri si sono moltiplicati, soprattutto quando uno dei genitori è di religione musulmana. Se sono di stretta osservanza, giustificano il rapimento con il fatto che a dieci-undici anni il bambino o la bambina deve ricevere l’educazione religiosa islamica e se non c’è accordo, ecco scattare il rapimento".

Un fenomeno che, immagino, riguarda molto il Maghreb…

"Ho avuto casi che hanno riguardato l’Egitto, Il Marocco, l’Algeria. In questi due Paesi peraltro la legislazione civile in materia di minori ha connotati occidentali, in Marocco il diritto di famiglia è codificato, in Algeria si segue il modello francese. Ma sempre per motivi religiosi ho avuto anche un caso che ha riguardato un ebreo ortodosso: se n’era andato di casa con la figlioletta tredicenne per educarla alla sua maniera…".

E come è finita?

"Avevo in mano una sentenza con diritto di visita e consegna alla madre, ma il padre si è sempre rifiutato: e in questi casi come si può dare esecuzione a un provvedimento del genere nei confronti di un minore se non c’è disponibilità? Con la forza, con i carabinieri, sempre che sia ancora in Italia? Ma neanche parlarne!"

Altri casi?

"In Messico, dove la corruzione rendeva vana ogni azione, poi a San Marino, con l’intervento addirittura di un’addetta dell’ambasciata norvegese segretamente incaricata di ‘prelevare’ la bimba al centro della contesa…Quel che rattrista è che dietro tutte queste vicende ci sono dei minori che inevitabilmente subiscono traumi psicologici. Ecco perché ho sempre sostenuto che in questa materia occorrono competenza e specializzazione a più livelli".