L’avvocato erede universale Condanna e via la toga fino al 2030

"In quell’anziano avevano trovato la gallina dalle uova d’oro, intendevano spolparlo e spartirsi il suo tesoretto fatto di denaro e proprietà", ha scandito nella sua requisitoria il Pm Stefano Stargiotti, poco prima che il giudice Cecilia Calandra pronunciasse la sentenza di condanna, in linea con le richieste della Procura: tre anni e quattro mesi per la 57enne avvocatessa Roberta Cavallari, stessa pena per la 56enne Annalisa Bertozzi, gestrice della casa famiglia ’San Michele’ che dava ospitalità all’anziano, quest’ultimo secondo il pubblico ministero "in totale balia delle due imputate". Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale di 20mila euro a favore della vittima, parte civile con la tutela dell’avvocato Andrea Albertini per conto dell’amministratrice di sostegno Ambretta Trevisani. L’avvocatessa Cavallari è stata inoltre sanzionata con la sospensione dalla professione e dal proprio ordine per due anni e mezzo, che si sommano a due provvedimenti analoghi, per altri fatti, di cui l’ultimo – ha reso noto il Pm – con scadenza a maggio 2027. Entrambe erano accusate di circonvenzione di incapace per avere approfittato, tra 2017 e 2018, di un 86enne di Porto Fuori, inducendolo a compiere atti patrimoniali a loro favore tra cui la consegna di contanti, l’emissione di assegni, il...