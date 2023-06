L’azienda Franco Ferruzzi Uova festeggia i cinquant’anni

Ieri mattina in piazza Dante a Russi l’azienda Franco Ferruzzi Uova ha festeggiato con i cittadini i suoi primi 50 anni. Erano presenti il fondatore Franco Ferruzzi, la sindaca di Russi Valentina Palli, per la nuova gestione aziendale insediata a maggio 2021 c’erano invece la presidente Simona Arvedi, il direttore Davide Persiani. Presenti anche il vice parroco don Emanuele Casadio, il presidente della Pubblica Assistenza Enrico Castellari, tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda. "Franco Ferruzzi ha fatto tantissimo per la nostra città – commenta la sindaca – ed è sempre in prima linea negli interventi di carattere sociale e culturale. Un ringraziamento doveroso va a chi oggi porta avanti il marchio e l’attività".

Per la presidente della Franco Ferruzzi Srl, Simona Arvedi, "Lo zio Franco ci ha insegnato il rispetto dei dipendenti, del cliente, del territorio e del prodotto che si commercializza. Noi come nuova gestione abbiamo solamente aggiornato il sistema software, tutto il resto prosegue nel segno della continuità". Dopo la cerimonia, condotta da Elio Pezzi e organizzata da Allegra Persiani, è stato il momento del brindisi e Lo chef Sabatino Restuccia ha proposto al pubblico una girella di frittata con spinacini croccanti e ricotta di pecora.

