L’azienda Pir sostiene la prevenzione del piede diabetico

Grazie a una generosa donazione dell’azienda PIR, gruppo Ottolenghi Ravenna, all’Associazione Diabetici Ravennate, verrà attivato per l’anno 2024 un progetto educazionale per la prevenzione del piede diabetico. "Il piede diabetico - ricorda Daniele Bonazza, presidente dell’Associazione Diabetici Ravennate - rappresenta la complicanza legata al diabete che ha il più alto impatto nella vita della persona con diabete". Ancora. "Si tratta della complicanza a maggior complessità assistenziale e con i più alti costi sociali ed economici". Alessandro Gentile, amministratore delegato della PIR: "L’obiettivo del progetto educazionale che il gruppo Ottolenghi ha deciso di supportare il 2024 è stato considerato di grande interesse perché, in questa patologia, convergono determinanti non solo sanitarie ma anche sociali. La vicinanza con il territorio e con il sociale è per la PIR di prioritaria importanza". Il diabete è una patologia diffusa su tutto il territorio. Come spiega Paolo Di Bartolo, Direttore della Diabetologia della Provincia di Ravenna "In Romagna vivono oltre 76.000 persone con diabete e ogni anno circa 300 persone vanno incontro a un’amputazione. Grazie alla donazione sarà garantita la presenza presso le diabetologie di Ravenna, Lugo e Faenza di podologi laureati che sosterranno il team diabetologico nell’educazione terapeutica finalizzata alla prevenzione delle lesioni agli arti inferiori".