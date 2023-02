"L’azienda programmi pagamenti nei tempi stabiliti"

I magistrati contabili hanno disposto che l’Ausl si conformi alle indicazioni contenute nella loro relazione. In particolare dovrà svolgere una scrupolosa programmazione dei pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti. La Regione da parte sua dovrà effettuare “tempestivi e adeguati” trasferimenti di risorse che consentano all’Azienda di fare fronte, senza ritardi, alle proprie necessità di spesa. L’Ausl dovrà poi tenere d’occhio costantemente la formazione dei crediti vetusti e dovrà verificare puntualmente l’esistenza e la permanenza delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’iscrizione in bilancio.

Azienda e Regione, per quanto di rispettiva competenza, dovranno adottare le opportune iniziative per prevenire in tempo posizioni debitorie. In particolare all’Azienda è stato raccomandato di prevenire ritardi nei pagamenti per via degli interessi di mora. Per il futuro, Ausl e Regione dovranno tenere costantemente monitorato l’andamento dei consumi intermedi per rispettare gli obiettivi di contenimento imposti dal legislatore nazionale. E circa il bilancio economico preventivo, compito dell’Azienda sarà una scrupolosa cura nella determinazione dei dati previsionali, tenuto conto della particolare significatività che tale documento assume ai fini di una corretta distribuzione delle risorse necessarie per la gestione, da un lato, e di un più efficace controllo dei costi, dall’altro. Contestualmente alla Regione è stato raccomandato di fornire le indicazioni necessarie all’elaborazione e predisposizione dei bilanci economici preventivi. Da ultimo il collegio sindacale dovrà esercitare una costante attività di controllo.