L’azzardo non è un gioco. Tra sofferenza e speranza: "Una guerra lunga 37 anni"

Diciassette anni senza giocare: un traguardo che fa di Simone (nome di fantasia, come tutti gli altri), un ‘veterano’ dei Giocatori anonimi di Ravenna. La sua sobrietà ha quasi raggiunto la maggiore età e l’altra sera, nella casa del volontariato di via Oriani, dove l’associazione si riunisce ogni mercoledì e giovedì sera, ha festeggiato insieme a tanti altri. Uomini, donne che frequentano o hanno frequentato il gruppo, tutti con storie di sofferenza legate alla dipendenza da gioco d’azzardo. Sono arrivati anche da fuori Ravenna, da Ferrara, Bologna, perché i gruppi sono in rete, frequentano reciprocamente le riunioni, si aiutano l’un l’altro. E sono felici e grati quando qualcuno raggiunge un nuovo obiettivo. La riunione è stata, per molti, l’occasione per raccontare la propria esperienza, per far capire che una via d’uscita c’è.

"Era tanto – ha esordito Anna – che non organizzavamo una serata di pubblica informazione. Questi muri hanno raccolto lacrime, pianti, sorrisi, speranze e stasera siamo tanti perché purtroppo il gioco d’azzardo coinvolge molte persone". Poi si è rivolta a un giocatore qualunque: "Se ora, qui, ci fosse qualcuno venuto per smettere di giocare, questa serata è per te e se dopo vuoi fermarti, siamo qui". Tanti hanno parlato di "scelta", perché giocare non lo è, smettere sì. "Ho giocato per poco tempo, – ha detto un uomo – e all’inizio ho vinto tantissimo, poi ho perso soldi e famiglia". C’è chi nel gioco ha trascorso una vita intera, come Franco. "L’ho fatto per trent’anni – ha ricordato – sin dall’infanzia, per questo mi sembrava strano quando sono entrato per la prima volta in questa stanza. Giocare dava un senso al mio stato emozionale malato, mi dava gioia, mi faceva sentire vivo. Qui ho imparato la bellezza della sofferenza, qui ho scelto". Tra le ultime arrivate nel gruppo una giovane donna: "Ho capito che un giorno alla volta può diventare una vita intera". Perché la strada si percorre a piccoli passi’: ’Buone 24 ore’ è l’augurio con cui si conclude ogni intervento.

Era presente anche il sindaco, Alessandro Barattoni. "Grazie – ha detto – per avermi invitato. Alle fragilità bisogna approcciarsi senza giudicare, ogni giorno ho decine di incontri, mi confronto con problemi diversi, ma sapere che qui ci sono i giocatori anonimi è importante per me, quello che fate forse sembra piccolo dal di fuori, ma è potente e di grande aiuto per la città. Le porte del Comune per voi saranno sempre aperte, senza alcuna ingerenza nei confronti della vostra autonomia". Le testimonianze si sono susseguite, qualcuno ha parlato di ricadute, o di una "guerra mondiale, combattuta per 37 anni", altri hanno raccontato quanto la dipendenza dal gioco d’azzardo si invisibile, "un tossico, un alcolista dopo un po’ li riconosci, ma un giocatore no, noi ci nascondiamo". Astinenza e sobrietà, anche queste parole sono tornate più volte. "Dopo tutto il male che ho fatto – ha ricordato un altro uomo – ora riesco a sentirmi sereno, non felice, ma sereno. Ho rubato soldi ai miei figli, ai miei fratelli, ma hanno capito, perché un giocatore compulsivo fa cose che non hanno uguali". In sala erano presenti esponenti del Sert, Carla Soprani, presidente del comitato cittadino antidroga, Fabrizio Varesco, che porta avanti nelle scuole un percorso, con Associazione Pereira, contro il gioco d’azzardo.

Poi, finiti gli interventi, è arrivata la torta, come in ogni compleanno che si rispetti. Per info e aiuto: Giocatori anonimi Ravenna: 366/9768038; 347/6485617.