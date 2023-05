Le 101 primavere di Teresina Pompignoli

Compie oggi 101 anni la ravennate Teresina Pompignoli (nella foto, 4 anni fa). Un bel traguardo che festeggia a casa insieme ai familiari, tra cui i figli Anna Pia e Arturo Strocchi, i sei nipoti Claudia, Davide, Simona e Stefano Lega, e Paolo Strocchi e i quattro pronipoti Daniela Francesco, Nicola e Nina.

Indipendente e autonoma, è molto attenta a ciò che mangia e beve, è metodica, al punto da dedicare ogni giorno un po’ di tempo alla ginnastica, alla cyclette e anche alle flessioni, per allenare il corpo, e alle parole crociate per mantenere attiva la mente. Le piace anche guardare la tv e parlare con i suoi familiari. Figlia di Teresa Danesi e Guido Pompignoli, come si faceva un tempo, è nata il casa il 6 maggio 1922. A soli 16 anni conosce Renzo Strocchi che sposa dopo appena quattro mesi.

Quattro anni dopo, nasce la primogenita Anna Pia e in seguito Arturo, in modo rocambolesco durante la guerra di cui conserva vividi ricordi. Impossibile, infatti, dimenticare il parto in una stalla, in una specie di mangiatoia, con l’aiuto di una levatrice, sotto i bombardamenti. Teresina ricorda anche dell’amicizia con un soldato austriaco, costretto ad arruolarsi con i tedeschi per non rischiare la vita, che aveva una bimba dell’età di Anna Pia. "Ci portava la cioccolata e io gli lavavo i panni. Ci aiutavamo come potevamo".