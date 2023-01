Le Acli alla messa per Ratzinger

Una rappresentativa delle Acli di Ravenna parteciperà oggi alla Santa Messa in suffragio di Papa Benedetto XVI, morto a 95 anni il 31 dicembre. L’appuntamento è in Cattedrale alle 20.45; a presiedere la funzione religiosa sarà l’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni. Le Acli, spiegano in una nota, "si uniscono al cordoglio e alla preghiera di papa Francesco e di tutta la Chiesa universale per la scomparsa del Papa Emerito, Benedetto XVI". Si parla poi "del suo gesto storico di rinuncia al pontificato, nel febbraio del 2013" e del rinnovamento in termini di dottrina sociale.