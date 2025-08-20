Le ambizioni delle squadre cittadine. Calcio, pallacanestro e volley. L’obiettivo è far quadrare i conti

Lo sport cittadino di vertice (e di squadra) torna a scaldare i motori. La stagione 2025-26 è alle porte. Ravenna Fc, Consar volley e Orasì basket hanno già tracciato il proprio percorso. E anche gli obiettivi. Il precampionato del Ravenna è praticamente terminato. Dopo la vittoria al Benelli in Coppa Italia contro il Cittadella, sabato alle 21 si entra subito nel vivo del campionato di C con la prima sfida contro il Campobasso, sempre fra le mura amiche. L’ambizioso progetto del gruppo Cipriani e del socio Maisto si è concretizzato con la promozione fra i professionisti, resa possibile anche grazie alla vittoria della Coppa Italia dello scorso marzo. Il salto di categoria non ha spaventato il management giallorosso che, senza troppi proclami, ha allestito una squadra competitiva e in grado di potersi togliere diverse soddisfazioni. Dietro al favorito Arezzo (così dicono gli esperti), ci sono tante pretendenti e altrettante nobili decadute come Ascoli, Perugia, Ternana e Livorno.

Il grado di soddisfazione della piazza è certificato dalla campagna abbonamenti che, nonostante un fisiologico ritocco dei prezzi, si avvia a migliorare il dato della passata stagione, quando furono vendute poco più di duemila tessere.

L’OraSì basket, che affronta il 3° campionato consecutivo di serie B nazionale giocando le gare interne al PalaCosta, ha iniziato la preparazione. Il debutto avverrà domenica 21 settembre a Casoria. Il tratto distintivo del club, ora in mano al manager Giorgio Bottaro, è sempre la sostenibilità. Ovvero, prima di tutto, far quadrare i conti. Le esigenze di bilancio hanno suggerito la creazione di un roster nel quale, al fianco di 5 senior, ci siano altrettanti under. Al di là del contenimento dei costi, c’è in palio anche un ‘premio’ in denaro – che Ravenna si è aggiudicata lo scorso anno, classificandosi al 2° posto della graduatoria nazionale – per le squadre che utilizzano il maggior numero di baby. Si tratta di uno stimolo supplementare per cercare di perseguire quella ‘salvezza tranquilla’ che resta l’obiettivo stagionale. Quando si parla di giovani e della loro valorizzazione, si sfonda una porta aperta nel volley maschile targato Consar, sempre molto attento al vivaio e ai risultati a livello regionale e nazionale.

Per affrontare il 4° campionato consecutivo di A2, il club del presidente Matteo Rossi – che giocherà le gare casalinghe al Pala de André – si è affidato di nuovo al tecnico Antonio Valentini, che ha convinto dopo il debutto da ‘capo allenatore’ (il raduno l’1 settembre). Il torneo di A2 inizierà domenica 19 ottobre, col match interno contro Porto Viro, una delle annunciate protagoniste. A parte il capitano Goi (classe ’92), il centrale Canella (’98) e il bomber bulgaro Dimitrov (’99), tutti gli altri componenti del roster sono ‘millenials’. Lo scorso anno, la squadra viaggiò per diverse settimane in vetta alla classifica. Quest’anno l’obiettivo è uno dei primi 8 posti, ovvero i playoff.

Roberto Romin