Le amiche che vorrei alla Rocca

Si conclude oggi dalle 16.30 nella Rocca sforzesca di Bagnara la decima edizione della rassegna ‘Trame’, con un evento declinato al femminile e voluto in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

‘Le amiche che vorrei’, reading letterario a tre voci, per narrare la forza di una sorellanza di genere che travalichi il vincolo di sangue, la determinazione nel perseguire un riscatto autonomo e quindi corale per il riconoscimento della propria identità. Stralci di carteggi e biografie di donne del passato e del presente per ribadire la necessità urgente di sostenersi, in costante ascolto. Letture a cura di Maria Cristina Beltrani, Valentina Berardi e Luana Silvestrini, con accompagnamento musicale di Eleonora Gasparri.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni scrivere alla mail museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it.